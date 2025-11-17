Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Từ 1.2026, dữ liệu dân cư được dùng thay thế căn cước và thông tin cư trú

Mai Hà
Mai Hà
17/11/2025 17:48 GMT+7

Nghị quyết 66.7/2025 của Chính phủ quy định, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế căn cước công dân (CCCD), thẻ căn cước, thông tin về cư trú...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.7/2025 quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Nghị quyết quy định cụ thể về việc thay thế, hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác, hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Từ 1.2026, dữ liệu dân cư được dùng thay thế căn cước và thông tin cư trú- Ảnh 1.

Từ 1.1.2026, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác thay thế CMND, căn cước, thông tin cư trú...

ẢNH: M.H

Nghị quyết đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật do T.Ư ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính đối với nhiều loại giấy tờ, bằng các thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nghị quyết quy định rõ cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Cá nhân đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thì không phải thực hiện ký số biểu mẫu điện tử tương tác.

Nghị quyết cũng quy định thành phần hồ sơ thủ tục hành chính được thay thế bằng việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Cụ thể, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ CMND hoặc CCCD hoặc thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước; thông tin về cư trú.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được khai thác và sử dụng thay thế giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng tử, hoặc giấy khai tử, hoặc trích lục khai tử.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được khai thác và sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe được khai thác và sử dụng thay thế giấy phép lái xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp được thành lập theo luật Doanh nghiệp), giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận đăng ký xe. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giai đoạn đầu áp dụng đối với đất ở).

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được khai thác và sử dụng thay thế Phiếu lý lịch tư pháp. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ sức khỏe điện tử được khai thác và sử dụng thay thế Giấy khám sức khỏe.

Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính là các giấy tờ không thuộc quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 được thay thế bằng dữ liệu khi có thông tin đầy đủ trong các cơ sở dữ liệu quy định trên và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026 đến hết ngày 28.2.2027.

Đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trước ngày 1.1.2026 thì thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thay thế bằng dữ liệu được thực hiện kể từ ngày đó.

