Thời sự

Đăng ký tài khoản định danh có cần dùng sim chính chủ?

Trần Cường
22/04/2026 17:29 GMT+7

Để tránh tài khoản định danh bị khóa, người dùng nên dùng sim chính chủ để đăng ký, nhằm tránh bị khóa tài khoản vì chủ sở hữu sim mở tài khoản mang tên họ.

Để sử dụng tối ưu siêu ứng dụng VNeID, người dân, doanh nghiệp cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khi tài khoản ở mức độ này, chủ tài khoản có thể sử dụng tất cả những tiện ích mà siêu ứng dụng VNeID mang lại, từ quản lý ví giấy tờ điện tử cho đến thực hiện các thủ tục hành chính, dùng ví điện tử…

Số điện thoại chính chủ đã được hiển thị trên ứng dụng VNeID

Có con trai 19 tuổi gặp vướng mắc trong quá trình làm định danh điện tử mức 2, ông Lê Hải Nam chia sẻ khi con ông đến trụ sở công an làm thủ tục thì được hướng dẫn phải đăng ký chính chủ sim điện thoại mới làm được vì sim con trai đang dùng lại đứng tên ông.

Khi con trai ông Nam ra phòng giao dịch của nhà mạng đăng ký sim để chuyển đổi sở hữu sim từ bố sang con thì nhà mạng lại yêu cầu phải có định danh điện tử mức 2 mới làm thủ tục đăng ký sim chính chủ được.

Khi nghe 2 bên hướng dẫn, ông Nam không biết trường hợp của con trai mình phải làm những gì để được làm thủ tục cấp định danh điện tử mức 2, đã gửi thắc mắc nhờ Bộ Công an hướng dẫn.

Liên quan trường hợp trên, Bộ Công an cho hay, để đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân chỉ cần đăng ký với số điện thoại chưa được gắn với tài khoản định danh điện tử nào (không kiểm tra chính chủ trên phần mềm). Tuy nhiên, quy trình cấp vẫn yêu cầu sim đăng ký là sim chính chủ để tránh việc bị khóa tài khoản khi chính chủ của số điện thoại đó đăng ký tài khoản định danh mang tên họ.

Về đăng ký sim chính chủ, Bộ Công an cho hay, theo quy định hiện hành thì người dân chỉ cần căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng mà hoàn toàn không yêu cầu phải có định danh điện tử mức 2.

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử.

Thời gian qua, ứng dụng này liên tục được cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới nhằm phục vụ người dân tốt nhất, với kỳ vọng trở thành một "siêu ứng dụng".

Ví giấy tờ trên VNeID, Bộ Công an đã tích hợp và hiển thị nhiều loại giấy tờ của công dân, như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú… Những giấy tờ điện tử này có giá trị tương đương bản vật lý, người dân có thể dùng xuất trình.

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh, khai tử…

Thời gian qua, các nhà mạng liên tục phát đi khuyến cáo người dùng nhanh chóng rà soát và chủ động cập nhật chuẩn hóa thông tin thuê bao để tránh bị gián đoạn liên lạc. Nếu thuê bao không xác thực, không phải chính chủ sẽ bị khóa.

Vừa qua ứng dụng VNeID cũng tự động hiển thị số điện thoại trong mục ví giấy tờ đối với các tài khoản có số điện thoại chính chủ và đã liên kết với tài khoản định danh điện tử mức 2 (còn gọi là tài khoản VNeID) với thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.

Tin liên quan

Cách người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2

Từ 26.6 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã tiếp nhận hơn 353 hồ sơ cấp tài khoản định danh VNeID mức độ 2 cho người nước ngoài.

Cách đăng ký định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại ga metro Bến Thành

Khám phá thêm chủ đề

