Thời sự

7 bước tự xác thực SIM chính chủ bằng ứng dụng VNeID

Thu Hằng
15/04/2026 10:41 GMT+7

Từ 15.4, để tránh nguy cơ bị khóa SIM và ngăn chặn tình trạng SIM rác lừa đảo, người dùng có thể chủ động thực hiện xác thực SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID.

Theo Bộ Khoa học - Công nghệ, Thông tư số 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực SIM chính chủ) bắt đầu có có hiệu lực từ 15.4.

Quy định mới nhằm loại bỏ triệt để tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ - vốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Bên cạnh việc xác thực trực tiếp tại các điểm giao dịch của nhà mạng, qua các ứng dụng của doanh nghiệp, người dùng điện thoại được khuyến khích sử dụng ứng dụng VNeID để chủ động kiểm soát các số thuê bao đang đứng tên mình. Nếu phát hiện số lạ "đứng" tên mình, người dân có thể phản ánh ngay qua ứng dụng để nhà mạng khóa thuê bao vi phạm.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

-Bước 5.1: Xác nhận tích hợp thông tin. Công dân kiểm tra các thông tin, sau đó chọn đang sử dụng số thuê bao và nhấn xác nhận.

Bước 5.2: Xác nhận không tích hợp thông tin. Công dân kiểm tra các thông tin, chọn không sử dụng số thuê bao và nhấn xác nhận.

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công. Nhấn quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin.

Bước 7: Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Bên cạnh xác thực thông tin SIM chính chủ, chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, họ xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.

Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ.

Sau đó nhấn Số điện thoại, xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).Trên màn hình sẽ hiện danh sách số điện thoại đã tích hợp.

Bộ KH-CN cũng lưu ý, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại. Những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15.6.2026.

Đối với thuê bao bị xác nhận "không chính chủ" trên VneID, doanh nghiệp phải thông báo liên tục và yêu cầu xác thực lại, nếu không sẽ bị ngừng dịch vụ.

Thuê bao chưa chuẩn hóa sẽ được thông báo, sau đó lần lượt bị dừng chiều đi, hai chiều và chấm dứt hợp đồng nếu không thực hiện chuẩn hóa.

Từ ngày mai 15.4, quy định xác thực thông tin thuê bao di động chính thức áp dụng trên toàn quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều phải thực hiện lại, và việc xác định mình thuộc nhóm nào là điều cần đặc biệt lưu ý để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
