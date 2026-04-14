Từ 15.4, ai phải xác thực thuê bao di động ngay, ai được miễn?

Không phải mọi thuê bao đều phải xác thực lại

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN ban hành ngày 31.3 của Bộ KH-CN, việc xác thực thông tin thuê bao di động là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm dữ liệu người dùng chính xác, đồng thời góp phần ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Từ ngày mai 15.4, quy định xác thực thông tin thuê bao di động chính thức áp dụng trên toàn quốc ẢNH: T.H

Từ ngày 15.4, toàn bộ người dùng di động sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân. Người dùng cần truy cập ứng dụng để kiểm tra và xác nhận các số mình đang sử dụng hoặc không còn sử dụng, qua đó hoàn tất quá trình xác thực theo quy định mới.

Thực tế, không phải tất cả thuê bao đều phải xác thực lại. Những người đã có tài khoản VNeID mức 2, với thông tin thuê bao trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc các thuê bao đã đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip và không thay đổi thông tin hay thiết bị sử dụng, sẽ không cần thực hiện lại thủ tục này.

Nhiều trường hợp bắt buộc phải xác thực

Tuy nhiên, nhiều nhóm người dùng vẫn phải thực hiện xác thực, đó là các thuê bao có thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa trùng khớp với dữ liệu dân cư; người dùng đăng ký bằng CMND 9 số phải cập nhật sang căn cước công dân gắn chip sau khi xác nhận.

Cạnh đó là các trường hợp đăng ký SIM mới bắt buộc xác thực ngay từ đầu; hoặc những người thay đổi thông tin cá nhân, đổi thiết bị sử dụng SIM cũng cần thực hiện lại quy trình.

Theo lộ trình, nếu không hoàn tất xác thực hoặc không xác nhận thuê bao trên VNeID, người dùng sẽ bị xử lý từ tạm dừng dịch vụ một chiều, hai chiều và có thể bị thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định. Điều này đồng nghĩa nguy cơ gián đoạn liên lạc hoặc mất số điện thoại là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể làm từ xa

Các nhà mạng như VinaPhone, MobiFone đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ, từ ứng dụng trực tuyến như MyVNPT, My MobiFone đến hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Người dùng cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Với các trường hợp đặc thù, người dùng ở nước ngoài có thể xác thực từ xa thông qua ứng dụng kết hợp căn cước công dân gắn chip. Người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc ở vùng sâu, vùng xa sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú.

Riêng thuê bao là người nước ngoài sử dụng hộ chiếu hiện chưa thể xác thực qua VNeID do chưa có dữ liệu đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc xác thực thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách để người dùng chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra VNeID và hoàn tất xác thực sớm để bảo đảm liên lạc thông suốt, an toàn.

Đại diện các nhà mạng cũng cho biết đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, tăng cường nhân sự tại điểm giao dịch, tổng đài và các kênh trực tuyến để hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình triển khai. Người dùng có thể liên hệ tổng đài 18001090 (MobiFone), 18001091 (VNPT) hoặc truy cập website, ứng dụng chính thức của nhà mạng để được hướng dẫn chi tiết.

Theo khuyến cáo, người dùng nên chủ động rà soát toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình trên VNeID, kịp thời phát hiện các số không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý để tránh rủi ro phát sinh. Việc hoàn tất xác thực sớm không chỉ giúp duy trì dịch vụ liên tục mà còn góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao, hạn chế SIM rác và nâng cao an toàn trên môi trường số.