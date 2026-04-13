Thuê bao di động nào không cần xác thực khuôn mặt trước ngày 15.4?

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, nhằm siết chặt quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mọi thuê bao di động (hay thuê bao viễn thông) phải đảm bảo tính chính xác của 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ tên; ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt.

Điều 10 của Thông tư quy định rõ các trường hợp ngoại lệ không bắt buộc phải xác thực lại sinh trắc học bằng ảnh chân dung trước hạn chót 15.4.

Các nhóm thuê bao di động không cần xác thực khuôn mặt

Cụ thể, người dùng sẽ được miễn trừ yêu cầu xác thực nếu số điện thoại đang sử dụng rơi vào một trong các trường hợp sau:

Đã xác thực chuẩn từ đầu : thuê bao đã được đăng ký và xác thực thông tin bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, hoặc bằng thẻ Căn cước/Căn cước công dân gắn chip.

Số điện thoại gắn với VNeID : số thuê bao di động mà người dân đã sử dụng để đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Đã xác nhận chéo trên hệ thống: thuê bao di động H2H (giao tiếp giữa người với người) đã được đăng ký bằng VNeID mức 2 hoặc CCCD gắn chip, đồng thời đã được chủ thuê bao trực tiếp xác nhận quyền sử dụng thông qua ứng dụng VNeID.

Lưu ý đặc biệt: Đổi điện thoại phải xác thực lại

Quyền miễn trừ trên sẽ không còn hiệu lực nếu người dùng thay đổi thiết bị đầu cuối (tháo SIM và lắp sang một chiếc điện thoại khác). Điều 8 của Thông tư 08 (có hiệu lực từ ngày 15.6) thiết lập cơ chế kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt về trường hợp này:

Khóa một chiều trong 2 giờ : Trong vòng tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện SIM được lắp sang một thiết bị mới, nhà mạng có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (khóa chiều gọi điện, nhắn tin), đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực lại khuôn mặt.

Thời hạn : Người dùng có 30 ngày kể từ lúc bị khóa chiều đi để hoàn tất việc xác thực sinh trắc học lần nữa trên thiết bị mới.

Khóa hai chiều và thu hồi số: Nếu bỏ qua cảnh báo, sau 30 ngày, nhà mạng sẽ khóa liên lạc hai chiều. Tiếp đó 5 ngày, nếu người dùng vẫn không thực hiện quy định, nhà mạng sẽ chính thức thanh lý hợp đồng, chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ.

4 phương thức xác thực thông tin hợp lệ

Đối với những thuê bao không thuộc diện miễn trừ, hoặc những người vừa thay đổi thiết bị đã nêu, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 4 kênh để người dân thực hiện xác thực sinh trắc học:

Qua ứng dụng VNeID : Xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia.

Qua ứng dụng nhà mạng : Xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của các doanh nghiệp viễn thông (ví dụ: My Viettel, My VNPT, My MobiFone).

Tại điểm giao dịch chính thức : Trực tiếp đến các cửa hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng do nhà mạng thiết lập.

Tại điểm ủy quyền: Trực tiếp đến các cơ sở, đại lý bán lẻ được nhà mạng ký hợp đồng ủy quyền thực hiện dịch vụ đăng ký và xác thực thông tin thuê bao.

Các doanh nghiệp viễn thông bị ràng buộc trách nhiệm phải lưu trữ đầy đủ, chính xác toàn bộ tài liệu chứng minh quá trình xác thực này trong suốt vòng đời hoạt động của số thuê bao.