Cách cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để tránh bị phạt từ ngày 15.12

Anh Quân
Anh Quân
01/12/2025 16:26 GMT+7

Từ giữa tháng 12.2025, người dân không xuất trình được thông tin cư trú (bằng giấy hoặc qua ứng dụng VneID) khi có yêu cầu kiểm tra có thể đối mặt với mức phạt lên đến 1 triệu đồng.

Để thuận tiện nhất, người dùng smartphone có thể thực hiện thủ tục khai báo và xuất trình dữ liệu này trực tiếp qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Cách cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để tránh bị phạt từ ngày 15.12 - Ảnh 1.

Thông tin thường trú hoặc tạm trú có thể tra cứu nhanh trên smartphone

Ảnh: Anh Quân

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 15.12), công dân có nghĩa vụ xuất trình thông tin cư trú khi lực lượng chức năng yêu cầu. Nếu không thể cung cấp, mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức.

Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, thay vì mang theo các loại giấy tờ bản cứng, người dân hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng VNeID như một giải pháp thay thế hợp pháp và tiện lợi. Tuy nhiên, để tính năng này hoạt động, người dùng cần đảm bảo tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt ở mức độ 2 (đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an) và ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Quy trình đăng ký thường trú, tạm trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Để cập nhật thông tin cư trú mà không cần ra cơ quan công an, người dân có thể thao tác ngay trên điện thoại thông minh. Sau khi đăng nhập vào VNeID, tại giao diện chính, người dùng tìm đến mục Thủ tục hành chính. Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp hai tùy chọn là Đăng ký tạm trú hoặc Đăng ký thường trú tùy theo nhu cầu thực tế.

Cách cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để tránh bị phạt từ ngày 15.12 - Ảnh 2.

Người dân có thể khai báo thông tin cư trú ngay trên ứng dụng VNeID (yêu cầu Định danh mức 2)

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chọn loại hình cư trú phù hợp, người dùng nhấn vào nút Tạo mới yêu cầu. Hệ thống cho phép chọn khai báo cho Bản thân hoặc Khai hộ người khác. Ở bước tiếp theo, người dùng cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào những trường dữ liệu có đánh dấu đỏ bắt buộc. Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, người dùng nhấn Kiểm tra để hệ thống rà soát lại toàn bộ thông tin.

Nếu các dữ liệu hiển thị đã chính xác, bước cuối cùng là tích vào ô cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai và nhấn Gửi hồ sơ. Yêu cầu này sau đó sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cách xuất trình thông tin cư trú khi được kiểm tra

Khi gặp lực lượng chức năng hoặc cần thực hiện các giao dịch hành chính yêu cầu chứng minh nơi ở, người dân có thể lấy thông tin từ VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đầu tiên, người dùng truy cập vào ứng dụng và chọn mục Ví giấy tờ nằm ở thanh menu phía dưới, hoặc tìm mục Thông tin cư trú trong phần Tiện ích yêu thích. Để đảm bảo bảo mật, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập passcode (mật khẩu bảo vệ).

Cách cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để tránh bị phạt từ ngày 15.12 - Ảnh 3.

Việc tích hợp dữ liệu công dân trên VNeID giúp giảm số lượng giấy tờ cần mang theo

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi xác thực thành công, màn hình sẽ hiển thị chi tiết các thông tin bao gồm: Nơi ở hiện tại, Địa chỉ thường trú, Họ tên chủ hộ và mối quan hệ với chủ hộ. Ngoài ra, tính năng Thành viên khác trong hộ gia đình cũng cho phép xem thông tin của những người cùng hộ khẩu. Nếu phát hiện sai sót, người dân cần liên hệ công an địa phương để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu gốc.

Tạm trú khác Thường trú thế nào?

Để tránh sai sót trong quá trình khai báo trên VNeID, người dùng cần nắm rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này. Nơi thường trú là chỗ ở ổn định, lâu dài của công dân, thường gắn liền với nhà thuộc sở hữu hợp pháp hoặc được chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu.

Trong khi đó, Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên nhưng nằm ngoài địa chỉ thường trú. Thời hạn của đăng ký tạm trú tối đa là 2 năm và có thể gia hạn nhiều lần. Việc hiểu đúng và cập nhật kịp thời thông tin trên VNeID trước ngày 15.12 không chỉ giúp người dân tuân thủ pháp luật mà còn đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đời sống hằng ngày.

Hướng dẫn 3 bước nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai

Hướng dẫn 3 bước nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai

Người dân đã có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID thay vì phải nộp trực tiếp bản photo cho cơ quan Nhà nước.

