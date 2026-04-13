Hướng dẫn tự chuẩn hóa thông tin thuê bao cho SIM Viettel, VinaPhone, MobiFone

Từ ngày 15.4, theo quy định mới tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, mọi thuê bao di động phải đảm bảo dữ liệu cá nhân khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (bao gồm 4 trường thông tin thiết yếu: số định danh, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt). Nếu bỏ qua yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, số điện thoại đang sử dụng có nguy cơ bị khóa và thu hồi vĩnh viễn sau 60 ngày.

Để tránh gián đoạn liên lạc, người dùng đang sử dụng chứng minh nhân dân cũ hoặc có thông tin chưa chuẩn xác hoàn toàn có thể tự cập nhật thông qua ứng dụng chính thức của các nhà mạng. Lưu ý: Nếu SIM đã được đăng ký bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip chuẩn xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Người dùng không rành công nghệ có thể đến các điểm ủy quyền của nhà mạng để thực hiện kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao Ảnh: CTV

Dưới đây là các bước thao tác thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao cụ thể cho từng mạng viễn thông:

Đối với mạng Viettel (Qua ứng dụng My Viettel)

Truy cập hệ thống : chủ thuê bao Viettel cần tải ứng dụng My Viettel (có sẵn trên App Store và CH Play) về máy điện thoại, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại đang dùng thông qua mã xác thực OTP.

Tìm tính năng chuẩn hóa : ngay trên màn hình chính, vào mục Tiện ích và chọn Xác thực thông tin thuê bao. Nếu không tìm thấy, người dùng có thể gõ cụm từ này vào thanh tìm kiếm của ứng dụng.

Chọn phương thức VNeID : hệ thống cung cấp tùy chọn quét NFC từ thẻ cứng hoặc dùng VNeID. Phương án liên kết qua VNeID thường mang lại sự tiện lợi và tốc độ cao nhất.

Cung cấp hình ảnh CCCD : người dùng tải ảnh chụp màn hình căn cước điện tử từ ứng dụng VNeID lên My Viettel, sau đó hệ thống sẽ yêu cầu bật camera để chụp ảnh chân dung (quét khuôn mặt).

Đồng bộ dữ liệu : ứng dụng VNeID trên máy sẽ tự động mở lên. Tại bước này, hãy đăng nhập, đánh dấu tích vào ô "Đồng ý" với các điều khoản quyền/nghĩa vụ, rồi bấm "Xác nhận chia sẻ".

Hoàn tất: Quay lại My Viettel, rà soát lại toàn bộ thông tin cá nhân trước khi thực hiện ký tên lên màn hình, tích chọn cam kết khai báo đúng sự thật và nhập mã OTP cuối cùng để kết thúc quy trình.

Đối với mạng VinaPhone (qua ứng dụng My VNPT)

Kiểm tra tình trạng : Tải và đăng nhập My VNPT bằng mã OTP từ điện thoại. Sau đó, người dùng truy cập vào phần Thông tin thuê bao . Nếu hệ thống chỉ hiển thị thông tin cá nhân mà không hiện cảnh báo, dữ liệu SIM đã đạt chuẩn và không cần thực hiện các bước tiếp theo.

Thực hiện cập nhật : Nếu màn hình xuất hiện nút Xác thực thông tin thuê bao, hãy bấm "Thực hiện ngay" và nhập mã OTP để hệ thống bắt đầu quy trình.

Liên kết VNeID : Chọn hình thức xác thực "Liên kết với ứng dụng VNeID". Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chụp trực tiếp ảnh mặt trước/sau của thẻ CCCD thực tế và chụp một bức ảnh selfie khuôn mặt.

Xác nhận chia sẻ : Bấm nút "Mở ứng dụng VNeID". Tương tự như mạng Viettel, người dùng cần đăng nhập VNeID, chấp thuận các điều khoản và cho phép chia sẻ thông tin định danh.

Ký điện tử: Trở lại ứng dụng My VNPT, thực hiện ký điện tử (sử dụng ngón tay để viết trên màn hình). Khi thông báo thành công hiện lên, quá trình cập nhật thông tin thuê bao đã hoàn tất.

Đối với mạng MobiFone (qua ứng dụng My MobiFone)

Đăng nhập và tra cứu : Cài đặt ứng dụng My MobiFone (từ kho ứng dụng App Store hoặc CH Play), sử dụng số điện thoại và mã OTP để đăng nhập.

Kiểm tra yêu cầu : Điều hướng theo đường dẫn Thông tin sử dụng > Thông tin thuê bao . Nếu trạng thái "Không cần cập nhật" hiện lên, đồng nghĩa với việc dữ liệu của chủ thuê bao đã trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thao tác chuẩn hóa: Nếu hệ thống yêu cầu cập nhật, người dùng chỉ cần làm theo các bước điều hướng tự động trên màn hình (bao gồm cung cấp giấy tờ, quét khuôn mặt và ký điện tử) tương tự như các nhà mạng khác cho đến khi nhận được thông báo xác nhận.

Một số lưu ý quan trọng khi chuẩn hóa thông tin thuê bao

Toàn bộ quá trình chuẩn hóa thông tin (dù tự thao tác trên ứng dụng hay làm trực tiếp tại quầy) đều là hoàn toàn miễn phí. Người dùng tuyệt đối không nhấn, truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS yêu cầu cập nhật thông tin để phòng tránh nguy cơ bị kẻ gian lừa đảo, đánh cắp dữ liệu.

Trong trường hợp gặp lỗi hệ thống hoặc không rành thao tác công nghệ, người dùng có thể mang theo thẻ CCCD gắn chip ra các cửa hàng, đại lý chính thức của nhà mạng để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.