Trẻ từ 6 đến 14 tuổi đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 thế nào?

Theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP, việc cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em được quy định rất cụ thể theo từng độ tuổi.

Trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi có thể đăng ký tài khoản định danh mức độ 2

Cụ thể, trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã có thẻ căn cước sẽ được cấp tài khoản định danh mức độ 1 và mức độ 2 khi có nhu cầu. Riêng với nhóm trẻ dưới 6 tuổi, các em sẽ được cấp tài khoản mức độ 1 tích hợp cùng thẻ căn cước.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, việc sở hữu tài khoản định danh điện tử từ sớm mang lại những lợi ích sát sườn mà phụ huynh có thể dễ dàng nhận thấy.

Cụ thể, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho phép thay thế giấy khai sinh, thông tin cư trú bản cứng. Khi làm thủ tục hành chính, phụ huynh chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, thông tin học sinh được xác thực nhanh chóng khi nhập học hoặc chuyển trường. Đặc biệt, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh giúp quá trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện trở nên thông suốt, giảm thiểu sai sót thông tin.

Dữ liệu của trẻ được xác thực trực tiếp từ Bộ Công an, giúp giảm thiểu nguy cơ bị mạo danh hoặc lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Không sử dụng tài khoản định danh của cha mẹ để kích hoạt tài khoản trẻ em

Để đăng ký mức độ 2 cho con, phụ huynh (cha, mẹ hoặc người giám hộ) cần đưa trẻ đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Một điểm lưu ý quan trọng là phụ huynh có thể thực hiện thủ tục này tại bất kỳ đâu mà không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Tại đây, cán bộ công an sẽ tiến hành thu nhận thông tin, xác thực ảnh khuôn mặt và vân tay của trẻ để đối soát với cơ sở dữ liệu căn cước. Người đại diện sẽ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai và nhận kết quả.

Cán bộ công an thu nhận vân tay của trẻ để đối soát với cơ sở dữ liệu căn cước

Thời hạn để nhận được tài khoản định danh trẻ em không quá 3 ngày làm việc (đối với trường hợp đã có thẻ căn cước).

Sau khi hồ sơ được phê duyệt và nhận được tin nhắn thông báo từ cơ quan công an, phụ huynh cần thực hiện các bước sau để chính thức đưa tài khoản vào sử dụng:

Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức https://vneid.gov.vn.

Bước 2: Chọn mục "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử".

Bước 3: Nhập số định danh cá nhân của trẻ và số điện thoại của cha/mẹ (số đã đăng ký tại cơ quan công an).

PC06 lưu ý phụ huynh tuyệt đối không sử dụng tài khoản VNeID của chính mình để kích hoạt cho trẻ trên ứng dụng di động theo cách thông thường của người lớn. Việc sử dụng sai quy trình có thể dẫn đến tài khoản bị khóa hoặc không thể tích hợp dữ liệu.

Việc đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi không chỉ là thực hiện quy định pháp luật, mà còn giúp hồ sơ trẻ em sớm đồng bộ. Đây cũng là sự chuẩn bị chu đáo của cha mẹ để con cái sẵn sàng trở thành những công dân số tương lai, tiện lợi và an toàn hơn trong mọi giao dịch đời sống.