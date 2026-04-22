Công an TP.HCM triệt phá vụ cho vay 20 triệu, 'đẻ' 47 khoản nợ trong 10 tháng

Ngày 22.4, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đức Huy (25 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng từ các nạn nhân.

Công an TP.HCM cho biết ngày 27.3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phát hiện Hoàng Đức Huy cùng một đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ và kiểm tra các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn Huy đang hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất cao nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hoàng Đức Huy khai nhận bắt đầu tổ chức cho vay tiền từ khoảng tháng 4.2025. Để tìm kiếm khách hàng, Huy thực hiện các giao dịch chủ yếu qua điện thoại. Sau khi thỏa thuận xong, tiền được giao trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng và hợp thức hóa mức lãi suất "cắt cổ", Huy không giữ giấy tờ tùy thân hay tài sản thế chấp của người vay. Thay vào đó, đối tượng này thu thêm hàng loạt các khoản phí vô lý như: phí dịch vụ, tiền "cà phê", tiền chi phí đi lại.

Thực chất, đây là cách để Huy đẩy mức lãi suất thực tế lên cao ngất ngưởng nhưng vẫn cố tạo ra vỏ bọc giao dịch dân sự hợp pháp.

1 năm vay 47 lần để trả nợ cũ

Kết quả điều tra xác định một trong những nạn nhân bị dính khoản vay với lãi suất cao là bà N.T.K.C. Từ tháng 5.2025 đến tháng 3.2026, do rơi vào vòng xoáy "đáo hạn dây chuyền", bà C. đã phải thực hiện liên tiếp 47 khoản vay từ Huy.

Cụ thể, ban đầu bà C. chỉ vay 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi suất quá cao và cách tính "lãi chồng lãi", bà không có khả năng chi trả nên buộc phải vay khoản mới để đắp vào khoản cũ. Cơ quan điều tra xác định lãi suất mà Huy áp dụng lên đến 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của bộ luật Dân sự.

Chỉ tính riêng trường hợp bà C. và một số khách hàng khác, Huy đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 402 triệu đồng. Bên cạnh hình thức vay góp ngày, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ cho vay lãi nặng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.