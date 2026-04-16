Khởi tố 2 bị can cho vay nặng lãi hơn 530%/năm

Ngày 16.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi cho vay nặng lãi trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Ngọc Tuấn (36 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (24 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Hai bị can Tuấn và Trúc ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế phát hiện nhóm nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay trả góp ngày trên các hội nhóm tại địa bàn thành phố Huế. Nhóm này dùng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với khách vay lần đầu, nhóm này thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân), các lần vay sau mức phí là 10%.

Hằng ngày, người vay chuyển tiền trả góp vào tài khoản ngân hàng do các nghi phạm chỉ định. Trường hợp chậm trả, các nghi phạm liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của 2 bị can.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Huỳnh Thanh Trúc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các nghi phạm liên quan.