Bình Dương: Tạm giữ 2 nghi can 'khủng bố' tinh thần để đòi nợ

Ngày 28.9, Công TP.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Phan Đức Hiếu (23 tuổi), Trần Xuân Dũng (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác và mở rộng điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu và Dũng từ quê Thanh Hóa vào tạm trú trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sau đó lập trang mạng xã hội lập Facebook "Hỗ trợ cho vay trả góp" để tìm kiếm người cần tiền tiêu dùng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn nhưng với lãi suất rất cao.

Khoảng tháng 5.2023, bà H. (43 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Bình Dương) cần tiền để trang trải công việc nên đã liên hệ với Hiếu, Dũng vay tổng số tiền 70 triệu đồng lãi suất 1,238%/ngày, tương đương với 37,14%/tháng, 445,68%/năm.

Hai nghi can lúc bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ cuối tháng 6.2024, bà H. không còn khả năng chi trả thì bị Hiếu, Dũng kéo theo nhiều người khác đến nhà người thân của bà H. ở TP.Dĩ An (Bình Dương) "khủng bố" tinh thần, tạt sơn, chất bẩn vào nhà để đòi nợ.

Sau 6 lần bị nhóm Hiếu, Dũng "khủng bố" không thể tiếp tục chịu đựng được, người thân của bà H. đã báo công an. Qua điều tra, truy xét, Công an TP.Dĩ An đã bắt giữ Dũng, Hiếu để phục vụ công tác điều tra.