Tiền Giang: Xét xử vụ Công ty luật Pháp Việt đòi nợ thuê với 111 bị cáo

Đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản của hơn 170.000 người vay

Ngày 6.8, TAND tỉnh Tiền Giang khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty luật TNHH Pháp Việt (Công ty luật Pháp Việt, trụ sở tại số 7 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) do Trần Văn Châu (44 tuổi, hộ khẩu thường trú Q.Gò Vấp) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, thường trú Q.Tân Phú, cùng TP.HCM) cầm đầu, chủ mưu, cùng 109 bị cáo khác trong các vụ đòi nợ bằng có tính chất khủng bố, dọa giết.

Phiên tòa có đến 111 bị cáo, cáo trạng dài 167 trang B.B

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Châu và Hùng biết rõ là kể từ ngày 1.1.2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật đầu tư năm 2020 (thay thế Luật đầu tư năm 2014) đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh nhưng Châu và Hùng vẫn tổ chức loại hình công ty này bằng cách thuê Luật sư (LS) Lê Thị Tuyết (Đoàn LS TP.HCM, đứng tên làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật) để tiếp tục hoạt động đòi nợ trá hình. Cấp dưới của Châu và Hùng có 20 trưởng nhóm và 579 các nhân viên. Trong đó, Châu giữ vai trò phó giám đốc phụ trách chung, Hùng giữ vai trò phó giám đốc vận hành. 2 bị cáo này giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm.

Trong vụ án này, LS Lê Thị Tuyết hưởng lương 15 triệu đồng/tháng và không tham gia điều hành hoạt động của nhóm phạm tội do Châu và Hùng cầm đầu nên không bị xử lý hình sự.

Cũng theo cáo trạng, sau khi nhận các khoản nợ khó đòi, quá hạn của 7 tổ chức (ngân hàng và tổ chức tín dụng), Châu và Hùng đã yêu cầu những người dưới quyền dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay theo "tháp giải pháp" thu nợ.

Bị cáo Hồ Quốc Hùng, 1 trong 2 người chủ mưu, cầm đầu của vụ án này B.B

"Tháp giải pháp" mà 2 bị cáo Châu và Hùng vạch ra cho thuộc cấp thực hiện có 3 cấp độ. Các trưởng nhóm bên dưới sẽ trực tiếp hướng dẫn các thành viên thực hiện bao gồm: cấp độ 1, gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; cấp độ 2, gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; cấp độ 3, đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng, thực thẩm… đem đến nhà, cơ quan nơi khách hàng hoặc người thân của khách hàng đang làm việc để đe dọa, uy hiếp buộc trả tiền vay.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 1.1.2021 đến ngày 14.2.2023, Châu và Hùng cùng các thuộc cấp đã đòi nợ bằng cách cưỡng đoạt của 172.629 người vay thu được tổng số tiền hơn 456,7 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 168,5 tỉ đồng.

Chở bình gas tới trường học, dọa cho nổ trường

Vụ án bắt đầu gây chú ý tại tỉnh Tiền Giang giữa tháng 10.2022, khi đó, nhiều giáo viên và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiêu (ở khu phố 3, P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn có liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu Tr., (học sinh lớp 3) với lời lẽ đe dọa, dọa giết, yêu cầu nhà trường cho cháu Tr. nghỉ học, để gây áp lực, tác động gia đình cháu Tr. trả nợ.

Đến ngày 27.10.2022, theo yêu cầu của khách hàng, chủ đại lý gas H.H. (ở TX.Cai Lậy, Tiền Giang) giao tới Trường tiểu học Phan Văn Kiêu một bình gas loại 12 kg. Khi bình gas được chở tới cổng trường, người đặt bình gas gọi điện thoại cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Kiêu, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của cháu Tr. ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường. Lời đe dọa này làm cho giáo viên trong trường hoang mang lo sợ nên ngày 28.10.2022, nhà trường tố giác vụ việc đến Công an TX.Cai Lậy.

Thời gian diễn ra xét xử sơ thẩm dự kiến từ nay đến ngày 30.8 sẽ tuyên án B.B

Qua kiểm tra, xác minh nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy xác định, năm 2019, anh Ng.V.B. (36 tuổi, ở ấp 6, xã Tân Bình, TX.Cai Lậy - cậu ruột của Tr.) có vay tín chấp của một ngân hàng, Chi nhánh TP.Tân An (Long An) số tiền 50 triệu đồng, thỏa thuận mỗi tháng trả gốc và lãi 2,5 triệu đồng, trong thời hạn 36 tháng.

Tuy nhiên, khi trả được 3 tháng thì anh B. mất khả năng thanh toán nên anh B. đổi số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, đến Bình Dương làm công nhân. Tháng 7.2022, anh B. nhận được nhiều số điện thoại của người tự xưng tên Long yêu cầu trả nợ cho ngân hàng cả gốc lẫn lãi là 180 triệu đồng. Do anh B. không đồng ý nên người này đe dọa giết con anh. Thời điểm này, em gái anh B. - là mẹ ruột cháu Tr. - cũng nhận nhiều cuộc gọi điện thoại yêu cầu anh B. trả nợ, nếu không sẽ giết cháu Tr.. Sau đó, anh B. có chuyển vào tài khoản ngân hàng đã vay trả được 10 triệu đồng rồi không trả nữa. Khoản nợ của anh B. đã được ngân hàng ký hợp đồng dịch vụ pháp lý ủy quyền cho Công ty luật Pháp Việt đòi.

Công an xã định, người gây ra cả quá trình đòi nợ 'khủng bố' trên là Hà Thị Hiệp (34 tuổi, ở thôn Cú, xã Thiết Ống, H.Bá Thước, Thanh Hóa) là nhân viên hoạt động trong nhóm của trưởng nhóm tên Nguyễn Thanh Hải thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Ngày 14 và 15.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang, Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đồng loạt thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 Chi nhánh của công ty Pháp Việt tại TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa buộc nhiều người đang vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, trong đó có anh B.

Vụ án có 111 bị cáo và hàng trăm người khác tham gia tố tụng, dự khán… nên TAND tỉnh Tiền Giang sử dụng Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (trong khu vực Công viên Quảng trường tỉnh Tiền Giang) làm địa điểm xét xử. Dự kiến, tòa tuyên án vào ngày 30.8 tới.