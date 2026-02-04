Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lật tẩy chiêu trò cho vay lãi nặng núp bóng ‘quỹ đầu tư, tư vấn tài chính’

Lê Lâm
Lê Lâm
04/02/2026 16:07 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập các trang fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo và núp bóng sau các bài viết 'quỹ đầu tư, tư vấn tài chính' để cho vay lãi nặng nên lên kế hoạch triệt phá.

Ngày 4.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 11 nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lật tẩy chiêu trò cho vay lãi nặng núp bóng ‘quỹ đầu tư, tư vấn tài chính’- Ảnh 1.

Các nghi can bị tạm giữ hình sự

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

11 nghi can gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (36 tuổi, ở TP.HCM); Nguyễn Nhật Thành (32 tuổi, ở Đồng Nai); Nguyễn Mạnh Quý (22 tuổi, ở TP.Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ở Phú Thọ); Đỗ Minh Hoành (28 tuổi), Vũ Khắc Đằng (38 tuổi, cả 2 đều ở TP.Hải Phòng); Lê Bá Trường (24 tuổi), Đào Văn Huấn (44 tuổi), Lê Minh Toàn (36 tuổi), Đào Xuân Đại (27 tuổi), Trần Quốc Phong (22 tuổi, cả 5 đều ở Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo và núp bóng sau các bài viết "quỹ đầu tư, tư vấn tài chính" để cho vay tiền.

Khách hàng nhóm đối tượng này nhắm đến là những người có việc làm, nơi cư trú ổn định, chủ yếu ở Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam; những người có nhu cầu cấp bách cần vay số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng. Các nhóm đối tượng này cho vay với lãi suất cao (từ 800% - 1.095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay; đồng thời trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.

Chưa hết, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, vào ngày 27.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, TP.Hải Phòng, TP.Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, Ninh Bình, thành lập 6 tổ công tác huy động hàng trăm cán bộ chiến đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

