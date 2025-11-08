Đồng Nai: Phá đường dây cho vay nặng lãi có súng, chạy quảng cáo trên Facebook

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi, tạm giữ hình sự 7 người liên quan.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Gồm: Lê Ngọc Hiếu (25 tuổi), Nguyễn Công Thành (36 tuổi, cùng ở Hà Nội); Vũ Văn Doanh (33 tuổi), Lê Văn Tiến (35 tuổi), Tạ Duy Chuân (35 tuổi, cùng ở Ninh Bình); Bùi Văn Thái (30 tuổi, ở Nghệ An) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, ở Đồng Nai).

Cho vay nặng lãi còn chạy quảng cáo trên Facebook

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10.2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài việc in và phát tờ rơi kèm số điện thoại, nhóm này còn lập trang các nhân, mở các fanpage "Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp - hộ kinh doanh" và "Vay vốn Ngọc Dương"… và chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

Khi có người cần vay tiền gọi tới, sau khi trao đổi về nhu cầu, nhóm này yêu cầu người vay kết bạn Zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh rồi cho người đến khảo sát, duyệt vay.

Số tiền nhóm này cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng và trả góp theo ngày. Số tiền trả mỗi ngày dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay, tương ứng lãi suất từ 350% - 528%/năm.

Hằng ngày, nhóm này sẽ gọi điện nhắc nợ. Đối với người vay chưa kịp trả tiền thì nhóm này liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Nếu người vay không còn khả năng trả tiền, nhóm này tiếp tục cho họ "đáo hạn", nghĩa vay nợ mới rồi lấy số tiền đó trả số nợ cũ. Với mỗi hợp đồng vay nợ, người vay đều bị nhóm này lấy chi phí làm hồ sơ từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Súng và sổ sách cho vay thu giữ tại nơi ở của Vũ Văn Doanh ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Phát hiện súng và 200 viên đạn

Sau một thời gian điều tra, ngày 5.11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên (đều thuộc Đồng Nai) đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng.

Qua khám xét nơi ở, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn cùng 200 viên đạn chì.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ 5.2024 đến 11.2025, nhóm này đã cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) thông báo những ai là nạn nhân của nhóm này hãy nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.