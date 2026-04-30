TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh cuối cấp

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) cho biết, bắt đầu từ ngày 30.4 đến hết ngày 15.5.2026, Công an TP.HCM có 59 điểm cấp thẻ căn cước cố định trên địa bàn TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ liên tục.

59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đó, thời gian phục vụ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng ngày. PC06 cho biết tập trung tối đa cho học sinh sinh năm 2008 và 2011 để phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, cùng trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.

Để tối ưu hóa máy móc và nhân lực, Công an TP.HCM còn tiển khai mô hình phối hợp theo cụm xã, phường.

Mỗi trạm cấp thẻ căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày

Theo PC06, đối với các điểm thu nhận liên xã phải thành lập "cụm thu nhận thẻ căn cước" (tính theo khoảng cách địa lý). Trưởng công an cấp xã nơi có đặt trạm cấp thẻ căn cước làm "cụm trưởng" chủ trì phối hợp với các đơn vị trong cụm để xây dựng lịch cấp cụ thể theo từng ngày, từng ca cho học sinh sinh năm 2008, 2011, trẻ từ 6 đến 14 tuổi.

Đồng thời mở tối đa năng lực tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước qua Cổng dịch vụ công (đảm bảo mỗi trạm cấp căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày).

Một trong 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước ẢNH: NGỌC LÊ

Lực lượng công an cấp xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức các tổ cấp lưu động ngay tại trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và các em học sinh.

Bên cạnh làm việc tại chỗ, lực lượng công an cùng Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, lập danh sách học sinh chưa có thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2. Hướng dẫn phụ huynh cập nhật thông tin số định danh của người giám hộ để đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Cơ quan công an cũng khuyến khích và chủ động hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký qua Cổng dịch vụ công trước khi đến điểm cấp. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục tại chỗ mà còn đảm bảo tính chính xác của dữ liệu dân cư.

Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh, trưởng công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp trước ngày 15.5.

Dưới đây là địa chỉ 59 điểm cấp thẻ căn cước ở TP.HCM: