TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh cuối cấp

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) cho biết, bắt đầu từ ngày 30.4 đến hết ngày 15.5.2026, Công an TP.HCM có 59 điểm cấp thẻ căn cước cố định trên địa bàn TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ liên tục.
Theo đó, thời gian phục vụ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng ngày. PC06 cho biết tập trung tối đa cho học sinh sinh năm 2008 và 2011 để phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, cùng trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.
Để tối ưu hóa máy móc và nhân lực, Công an TP.HCM còn tiển khai mô hình phối hợp theo cụm xã, phường.
Mỗi trạm cấp thẻ căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày
Theo PC06, đối với các điểm thu nhận liên xã phải thành lập "cụm thu nhận thẻ căn cước" (tính theo khoảng cách địa lý). Trưởng công an cấp xã nơi có đặt trạm cấp thẻ căn cước làm "cụm trưởng" chủ trì phối hợp với các đơn vị trong cụm để xây dựng lịch cấp cụ thể theo từng ngày, từng ca cho học sinh sinh năm 2008, 2011, trẻ từ 6 đến 14 tuổi.
Đồng thời mở tối đa năng lực tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước qua Cổng dịch vụ công (đảm bảo mỗi trạm cấp căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày).
Lực lượng công an cấp xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức các tổ cấp lưu động ngay tại trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và các em học sinh.
Bên cạnh làm việc tại chỗ, lực lượng công an cùng Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, lập danh sách học sinh chưa có thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2. Hướng dẫn phụ huynh cập nhật thông tin số định danh của người giám hộ để đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".
Cơ quan công an cũng khuyến khích và chủ động hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký qua Cổng dịch vụ công trước khi đến điểm cấp. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục tại chỗ mà còn đảm bảo tính chính xác của dữ liệu dân cư.
Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh, trưởng công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp trước ngày 15.5.
|STT
|TÊN ĐƠN VỊ
|ĐỊA CHỈ
|1
|Công an phường Lái Thiêu
|số 1 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu
|2
|Công an phường Tân Thới Hiệp
|số 345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp
|3
|Công an phường Bến Cát
|số 318 quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát
|4
|Công an xã Hóc Môn
|số 64Bis Quang Trung, xã Hóc Môn
|5
|Công an phường Xuân Hòa
|số 18 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa
|6
|Công an phường Bến Thành
|số 82 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành
|7
|Công an xã Bàu Bàng
|đường N8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng
|8
|Công an xã Dầu Tiếng
|số 56 Hùng Vương, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng
|9
|Công an phường Tân Sơn Nhất
|số 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất
|10
|Công an xã Bình Chánh
|số 283 An Phú Tây - Hưng Long, xã Bình Chánh
|11
|Công an phường Tân Mỹ
|số 2 Hoàng Văn Thái , phường Tân Mỹ
|12
|Công an phường Phú Mỹ
|tổ 13, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ
|13
|Công an xã Nhà Bè
|số 1414 Lê Văn Lương, ấp 55, xã Nhà Bè
|14
|Công an phường Bình Tây
|số 33 Minh Phụng, phường Bình Tây
|15
|Công an phường Đông Hưng Thuận
|số 3 đường DN6, phường Đông Hưng Thuận
|16
|Công an phường Thuận An
|đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An
|17
|Công an phường Phú An
|số 378 Phan Đăng Lưu, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An
|18
|Công an phường Tân Phú
|số 1 Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú
|19
|Công an phường Chợ Lớn
|số 359 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn
|20
|Công an phường Diên Hồng
|số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng
|21
|Công an phường Thông Tây Hội
|số 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội
|22
|Công an phường An Hội Tây
|số 875-877 Quang Trung, phường An Hội Tây
|23
|Công an xã Cần Giờ
|số 138 Lương Văn Nho, ấp Giồng Ao, xã Cần Giờ
|24
|Công an phường Tam Thắng
|số 2 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng
|25
|Công an phường Chánh Hưng
|số 93 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng
|26
|Công an phường Phú Định
|số 6B Phú Định, phường Phú Định
|27
|Công an phường Hòa Lợi
|DT741, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi
|28
|Công an phường Tân Uyên
|DT746, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên
|29
|Công an phường Thạnh Mỹ Tây
|số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây
|30
|Công an phường Đức Nhuận
|số 86/12 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận
|31
|Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
|số 258 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh
|32
|Công an phường Thủ Dầu Một
|số 3 Yersin, phường Thủ Dầu Một
|33
|Công an xã Hồ Tràm
|số 284 quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm
|34
|Công an xã Ngãi Giao
|số 354 Hùng Vương, ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao
|35
|Công an phường An Lạc
|số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc
|36
|Công an phường Bình Tiên
|số 107 Cao Văn Lầu, phường Bình Tiên
|37
|Công an phường Tân Bình
|số 40/19A Ấp Bắc, phường Tân Bình
|38
|Công an xã Tân An Hội
|số 2B tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội
|39
|Công an phường Đông Hòa
|số 252 ĐT743A, khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa
|40
|Công an phường Tân Đông Hiệp
|số 878 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp
|41
|Công an Đặc khu Côn Đảo
|số 14 Nguyễn Huệ, khu dân cư số 9, Đặc khu Côn Đảo
|42
|Công an phường Sài Gòn
|số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Sài Gòn
|43
|Công an phường Bình Thới
|số 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, phường Bình Thới
|44
|Công an phường Dĩ An
|đường số 4, TTHC Dĩ An, phường Dĩ An
|45
|Công an xã Phước Hải
|ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải
|46
|Công an xã Long Hải
|tổ 8 ấp Lò Vôi, xã Long Hải
|47
|Công an xã Đất Đỏ
|quốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ
|48
|Công an phường Bà Rịa
|số 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa
|49
|Công an phường Long Hương
|số 44 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương
|50
|Công an phường Vũng Tàu
|số 133 Trương Công Định, phường Vũng Tàu
|51
|Công an phường Tam Bình
|934 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình
|52
|Công an phường Thủ Đức
|số 371 Đoàn Kết, phường Thủ Đức
|53
|Công an phường Linh Xuân
|số 81 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân
|54
|Công an xã Tân Nhựt
|số 571 Nguyễn Hữu Trí, ấp 50, xã Tân Nhựt
|55
|Công an xã Phú Giáo
|số 14 Trần Quang Diệu, ấp 7, xã Phú Giáo
|56
|Công an phường Tân Khánh
|đường Lý Tự Trọng, tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh
|57
|Công an phường Xóm Chiếu
|số 100 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu
|58
|Công an phường Bình Dương
|số 1 đường D27, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương
|59
|Công an xã Bắc Tân Uyên
|đường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên
