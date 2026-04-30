TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh cuối cấp

Ngọc Lê
Ngọc Lê
30/04/2026 13:33 GMT+7

Quyết tâm không để học sinh lỡ kỳ thi vì thiếu giấy tờ định danh, Công an TP.HCM triển khai chiến dịch cao điểm, huy động toàn bộ lực lượng làm việc không nghỉ trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) cho biết, bắt đầu từ ngày 30.4 đến hết ngày 15.5.2026, Công an TP.HCM có 59 điểm cấp thẻ căn cước cố định trên địa bàn TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ liên tục.

TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp - Ảnh 1.

59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp

Theo đó, thời gian phục vụ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng ngày. PC06 cho biết tập trung tối đa cho học sinh sinh năm 2008 và 2011 để phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, cùng trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.

Để tối ưu hóa máy móc và nhân lực, Công an TP.HCM còn tiển khai mô hình phối hợp theo cụm xã, phường.

Mỗi trạm cấp thẻ căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày

Theo PC06, đối với các điểm thu nhận liên xã phải thành lập "cụm thu nhận thẻ căn cước" (tính theo khoảng cách địa lý). Trưởng công an cấp xã nơi có đặt trạm cấp thẻ căn cước làm "cụm trưởng" chủ trì phối hợp với các đơn vị trong cụm để xây dựng lịch cấp cụ thể theo từng ngày, từng ca cho học sinh sinh năm 2008, 2011, trẻ từ 6 đến 14 tuổi.

Đồng thời mở tối đa năng lực tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước qua Cổng dịch vụ công (đảm bảo mỗi trạm cấp căn cước tiếp nhận ít nhất 300 hồ sơ/ngày).

TP.HCM: 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp - Ảnh 2.

Một trong 59 điểm làm việc xuyên lễ cấp thẻ căn cước

Lực lượng công an cấp xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức các tổ cấp lưu động ngay tại trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và các em học sinh.

Bên cạnh làm việc tại chỗ, lực lượng công an cùng Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, lập danh sách học sinh chưa có thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2. Hướng dẫn phụ huynh cập nhật thông tin số định danh của người giám hộ để đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Cơ quan công an cũng khuyến khích và chủ động hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký qua Cổng dịch vụ công trước khi đến điểm cấp. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục tại chỗ mà còn đảm bảo tính chính xác của dữ liệu dân cư.

Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh, trưởng công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp trước ngày 15.5.

STTTÊN ĐƠN VỊĐỊA CHỈ
1Công an phường Lái Thiêusố 1 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu
2Công an phường Tân Thới Hiệpsố 345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp
3Công an phường Bến Cátsố 318 quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát
4Công an xã Hóc Mônsố 64Bis Quang Trung, xã Hóc Môn
5Công an phường Xuân Hòasố 18 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa
6Công an phường Bến Thànhsố 82 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành
7Công an xã Bàu Bàngđường N8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng
8Công an xã Dầu Tiếngsố 56 Hùng Vương, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng
9Công an phường Tân Sơn Nhấtsố 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất
10Công an xã Bình Chánhsố 283 An Phú Tây - Hưng Long, xã Bình Chánh
11Công an phường Tân Mỹsố 2 Hoàng Văn Thái , phường Tân Mỹ
12Công an phường Phú Mỹtổ 13, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ
13Công an xã Nhà Bèsố 1414 Lê Văn Lương, ấp 55, xã Nhà Bè
14Công an phường Bình Tâysố 33 Minh Phụng, phường Bình Tây
15Công an phường Đông Hưng Thuậnsố 3 đường DN6, phường Đông Hưng Thuận
16Công an phường Thuận Anđường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An
17Công an phường Phú Ansố 378 Phan Đăng Lưu, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An
18Công an phường Tân Phúsố 1 Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú
19Công an phường Chợ Lớnsố 359 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn
20Công an phường Diên Hồngsố 47 Thành Thái, phường Diên Hồng
21Công an phường Thông Tây Hộisố 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội
22Công an phường An Hội Tâysố 875-877 Quang Trung, phường An Hội Tây
23Công an xã Cần Giờsố 138 Lương Văn Nho, ấp Giồng Ao, xã Cần Giờ
24Công an phường Tam Thắngsố 2 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng
25Công an phường Chánh Hưngsố 93 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng
26Công an phường Phú Địnhsố 6B Phú Định, phường Phú Định
27Công an phường Hòa LợiDT741, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi
28Công an phường Tân UyênDT746, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên
29Công an phường Thạnh Mỹ Tâysố 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây
30Công an phường Đức Nhuậnsố 86/12 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận
31Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộisố 258 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh
32Công an phường Thủ Dầu Mộtsố 3 Yersin, phường Thủ Dầu Một
33Công an xã Hồ Tràmsố 284 quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm
34Công an xã Ngãi Giaosố 354 Hùng Vương, ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao
35Công an phường An Lạcsố 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc
36Công an phường Bình Tiênsố 107 Cao Văn Lầu, phường Bình Tiên
37Công an phường Tân Bìnhsố 40/19A Ấp Bắc, phường Tân Bình
38Công an xã Tân An Hộisố 2B tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội
39Công an phường Đông Hòasố 252 ĐT743A, khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa
40Công an phường Tân Đông Hiệpsố 878 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp
41Công an Đặc khu Côn Đảosố 14 Nguyễn Huệ, khu dân cư số 9, Đặc khu Côn Đảo
42Công an phường Sài Gònsố 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Sài Gòn
43Công an phường Bình Thớisố 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, phường Bình Thới
44Công an phường Dĩ Anđường số 4, TTHC Dĩ An, phường Dĩ An
45Công an xã Phước Hảiấp Hội Mỹ, xã Phước Hải
46Công an xã Long Hảitổ 8 ấp Lò Vôi, xã Long Hải
47Công an xã Đất Đỏquốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ
48Công an phường Bà Rịasố 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa
49Công an phường Long Hươngsố 44 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương
50Công an phường Vũng Tàusố 133 Trương Công Định, phường Vũng Tàu
51Công an phường Tam Bình934 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình
52Công an phường Thủ Đứcsố 371 Đoàn Kết, phường Thủ Đức
53Công an phường Linh Xuânsố 81 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân
54Công an xã Tân Nhựtsố 571 Nguyễn Hữu Trí, ấp 50, xã Tân Nhựt
55Công an xã Phú Giáosố 14 Trần Quang Diệu, ấp 7, xã Phú Giáo
56Công an phường Tân Khánhđường Lý Tự Trọng, tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh
57Công an phường Xóm Chiếusố 100 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu
58Công an phường Bình Dươngsố 1 đường D27, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương
59Công an xã Bắc Tân Uyênđường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên

Công an TP.HCM trao 99 thẻ căn cước cho những người từng 'vô danh'

Công an TP.HCM trao 99 thẻ căn cước cho những người từng 'vô danh'

Sáng 28.4, 99 người ở Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (TP.HCM) được trao giấy khai sinh, căn cước, lần đầu được xác nhận danh tính, mở ra cánh cửa tiếp cận y tế và an sinh.

