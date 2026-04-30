Công an TP.HCM điều tra vụ thi thể bé gái trong túi rác 13 năm trước

Ngày 30.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ thi thể bé gái sơ sinh, được phát hiện trong túi rác tại khu vực bãi tập kết rác phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) hồi 13 năm trước.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 13 giờ ngày 7.7.2013, trong lúc làm việc tại khu xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương (ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, nay là phường Chánh Phú Hòa), các công nhân phát hiện một túi nilon màu đen lẫn trong rác. Bên trong là thi thể một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, nạn nhân là trẻ sơ sinh giới tính nữ, nặng khoảng 2,5 - 3 kg. Đến nay, danh tính, thân nhân của bé vẫn chưa được xác định, nguyên nhân tử vong đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu bất thường, cần sự phối hợp, cung cấp thông tin từ người dân để phục vụ công tác xác minh.

Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận nếu phát hiện trường hợp phụ nữ có biểu hiện mang thai nhưng không thấy sinh con, hoặc mới sinh con nhưng không nuôi dưỡng, cần nhanh chóng cung cấp thông tin.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ điều tra viên Đặng Trung Nghĩa (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) qua số điện thoại 0938.022.686, hoặc trực tiếp đến trụ sở tại số 681 Cách Mạng Tháng Tám.