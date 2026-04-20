Tìm thân nhân 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Gò Vấp, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/04/2026 20:34 GMT+7

UBND phường Gò Vấp (TP.HCM) phát đi thông báo tìm người thân cho 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi liên tiếp trong hơn 10 ngày qua.

Ngày 20.4, UBND phường Gò Vấp (TP.HCM) phát thông báo tìm người thân cho 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Tìm thân nhân 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh 1.

UBND phường Gò Vấp tìm thân nhân 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn

ẢNH: CACC

Trước đó, sáng 9.4, người dân và phật tử phát hiện một bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng hơn 3 kg bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 (đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp). Bé sau đó được chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Một ngày sau, trước số nhà 411/67/28 đường Lê Đức Thọ, người dân tiếp tục phát hiện một bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi. Bé nặng khoảng 2,9 kg, sức khỏe ổn định.

Đến ngày 19.4, tại chùa Kỳ Quang 2, một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,5 kg cũng được phát hiện trong tình trạng bị bỏ rơi.

Hiện cả 3 trẻ đang được lực lượng chức năng chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

UBND phường Gò Vấp thông báo, ai là thân nhân của các bé, liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường là bà Nguyễn Thị Thu Lan (điện thoại: 0909953473) để được hướng dẫn giải quyết.

Tìm thân nhân bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước chùa Minh Giác

Tìm thân nhân bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước chùa Minh Giác

Đến gần chùa Minh Giác, xã Nha Bích, người dân địa phương bất ngờ phát hiện bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa.

