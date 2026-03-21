Tìm thân nhân bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước chùa Minh Giác

Ngày 21.3, UBND xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo niêm yết về việc tìm thân nhân bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Minh Giác.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19.3, một người dân địa phương đi qua chùa Minh Giác (ấp 5, xã Nha Bích) thì bất ngờ phát hiện một cháu bé được quấn trong chiếc khăn màu hồng nhạt, đầu đội nón màu hồng, đeo bao tay, chân màu trắng và không có giấy tờ gì, bị bỏ lại ngay cổng chùa.

Qua kiểm tra, cháu bé được xác định giới tính nữ, sức khỏe tốt, khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã bế cháu bé vào chùa, chờ đợi nhưng không thấy ai đến nhận cháu bé. Sự việc sau đó đã được trình báo chính quyền xã Nha Bích.

Bé gái bị bỏ rơi ở cổng chùa Minh Giác ẢNH: UBND XÃ NHA BÍCH

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Nha Bích đã cử cán bộ đến lập biên bản ghi nhận sự việc và niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở UBND xã trong thời gian 7 ngày về sự việc nêu trên. Đồng thời giao bé gái cho trụ trì chùa Minh Giác chăm sóc và nuôi dưỡng tại chùa trong thời gian niêm yết.

Cũng theo UBND xã Nha Bích, trong thời gian niêm yết, nếu cha, mẹ đẻ, người thân hoặc người dân có thông tin nhân thân của trẻ, đề nghị liên hệ ngay với UBND xã Nha Bích, gặp bà Lương Thị Duyên, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã qua số điện thoại: 0966904939), để được giải quyết theo quy định.

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ, người thân của trẻ bị bỏ rơi, UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo, đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.