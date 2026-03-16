Quảng Trị: Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Ngày 16.3, thông tin UBND xã Nam Gianh (Quảng Trị) cho biết địa phương vừa có thông báo tìm cha, mẹ ruột cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà (ở thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh) trong lúc đi làm về khi đi qua đoạn hầm chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đã phát hiện bé sơ sinh nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ cùng các vật dụng đi kèm gồm một hộp sữa bột, một bình sữa, một chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng một số quần áo, bỉm tã sơ sinh.

Bé trai được người dân đưa về nhà chăm sóc ẢNH: THANH LỘC

Sau đó, ông Tám và bà Hà đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời và trình báo sự việc cho lực lượng chức năng.

Nắm được thông tin, UBND xã Nam Gianh đã tiến hành xác minh, bé sơ sinh có giới tính nam, trọng lượng khoảng 3,3 kg, ước tính có độ tuổi từ 3 - 5 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định, không phát hiện thương tích trên cơ thể.

UBND xã Nam Gianh thông báo, nếu ai là cha mẹ ruột hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ với UBND xã Nam Gianh để làm thủ tục nhận con theo quy định.

Trường hợp sau 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà không có người đến nhận, UBND xã Nam Gianh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.