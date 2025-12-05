Quảng Ngãi: Tìm thân nhân bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Trưa nay 5.12, Công an xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) cho biết đang thông báo tìm người thân của một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân ở xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) vào rạng sáng 5.12 ẢNH: CÔNG AN ĐĂK TÔ

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng nay 5.12, anh Nguyễn Văn Khái (45 tuổi, ở thôn Đăk Tô 6, xã Đăk Tô) mở cửa chuẩn bị đi làm thì phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chăn len đặt trước cổng nhà. Bên cạnh bé gái còn có một túi ni lông chứa vài bộ quần áo sơ sinh, sữa non, vài đôi tất nhỏ... Bé gái khoảng 15 - 17 ngày tuổi, chiều cao khoảng 44 cm, cân nặng gần 3 kg.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô đã phối hợp chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, kiểm tra sức khỏe ban đầu và xác minh các thông tin liên quan. Hiện bé gái được giao cho gia đình anh Khái tạm thời chăm sóc.

Anh Nguyễn Văn Khái chỉ nơi bé gái bị bỏ rơi ẢNH: CÔNG AN ĐĂK TÔ

Công an xã Đăk Tô thông tin: ai là thân nhân hoặc biết thông tin về bé gái bị bỏ rơi này đề nghị liên hệ ngay Công an xã Đăk Tô theo số điện thoại 02603.831.228 hoặc UBND xã Đăk Tô để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cũng theo Công an xã Đăk Tô, trong buổi làm việc, anh Khái bày tỏ mong muốn được làm thủ tục nhận cháu bé làm con nuôi nếu sau thời gian thông báo vẫn không xác định được thân nhân của cháu.

Công an xã Đăk Tô làm việc với anh Nguyễn Văn Khái để nắm thông tin bé gái bị bỏ rơi ẢNH: CÔNG AN ĐĂK TÔ

Chính quyền địa phương mong người dân hỗ trợ chia sẻ thông tin để sớm tìm được người thân cho bé gái, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của trẻ theo quy định pháp luật.