Công an tỉnh Đồng Nai trục xuất 36 người Bangladesh cư trú bất hợp pháp

Hoàng Giáp
21/03/2026 08:26 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa trục xuất 36 người Bangladesh cư trú, lao động bất hợp pháp trên địa bàn.


Trong 2 ngày (20 và 21.3), Công an tỉnh Đồng Nai đã trục xuất 36 người Bangladesh cư trú, lao động bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh, qua Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), từ TP.HCM đến Dhaka (Bangladesh).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua các đợt kiểm tra từ tháng 1.2026 đến đầu tháng 3.2026, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 92 người Bangladesh cư trú, lao động bất hợp pháp.

19 người Bangladesh bị trục xuất vào ngày 20.3

Phần lớn tập trung tại các công ty chế biến, cưa xẻ gỗ, các công trình xây dựng, nhà trọ trên các địa bàn xã, phường: An Viễn, Bình Minh, Hố Nai, Phước Tân, Biên Hòa, Trảng Dài, Chơn Thành. Hiện vẫn còn 56 người đang được lưu giữ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện các thủ tục để trục xuất những người còn lại trong thời gian gần nhất.

Lực lượng công an giám sát quá trình nhóm người Bangladesh làm thủ tục

Đáng chú ý, vụ việc gần đây nhất vào tối 19.3, Phòng quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Trảng Dài đã phát hiện 7 người Bangladesh quá hạn tạm trú tại cơ sở ông H.N.T (phường Trảng Dài). Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Nhóm 17 người Bangladesh bị trục xuất vào rạng sáng nay 21.3

Việc trục xuất những người nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp tại Đồng Nai nhằm thực hiện nghiêm Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; đảm bảo mọi hành vi vi phạm của người nước ngoài đều được phát hiện, xử lý, thể hiện tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

Trục xuất 2 người nước ngoài vì vẽ bậy ở TP.HCM

