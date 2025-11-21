Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm người thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
21/11/2025 16:32 GMT+7

Một bé trai bị bỏ rơi tại bãi đất trống ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 21.11, UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã thông báo tìm cha mẹ cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trên địa bàn.

Theo đó, chiều 14.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin trình báo của anh N.T.C (38 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường ở khu đất trống thuộc ấp 31, xã Tân Vĩnh Lộc. 

Tìm người thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM - Ảnh 1.

ẢNH: MINH HỌA

Theo cơ quan cơ năng, bé trai sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi, cân nặng 3 kg, được quấn trong 1 chiếc khăn màu vàng nhạt. Vật dụng theo trẻ gồm 1 túi xách, quần áo trẻ sơ sinh. Bé trai đã được khám sàng lọc tại Trạm y tế xã Tân Vĩnh Lộc, chưa phát hiện bệnh lý, tình trạng sức khỏe bình thường.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc ra thông báo (từ ngày 17.11), đề nghị ai là cha, mẹ, người giám hộ hoặc người thân của trẻ liên hệ trực tiếp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc để làm thủ tục nhận trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không tìm thấy cha, mẹ ruột của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, UBND xã Tân Vĩnh Lộc sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trong đường dây mang thai hộ do một người Trung Quốc cầm đầu, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng 300 - 400 triệu đồng/ca. Cảnh sát đã giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây này.

Khám phá thêm chủ đề

bé trai Bị Bỏ Rơi trẻ sơ sinh cha mẹ thông báo TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận