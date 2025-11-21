Tìm người thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM

Ngày 21.11, UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã thông báo tìm cha mẹ cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trên địa bàn.

Theo đó, chiều 14.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin trình báo của anh N.T.C (38 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường ở khu đất trống thuộc ấp 31, xã Tân Vĩnh Lộc.

ẢNH: MINH HỌA

Theo cơ quan cơ năng, bé trai sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi, cân nặng 3 kg, được quấn trong 1 chiếc khăn màu vàng nhạt. Vật dụng theo trẻ gồm 1 túi xách, quần áo trẻ sơ sinh. Bé trai đã được khám sàng lọc tại Trạm y tế xã Tân Vĩnh Lộc, chưa phát hiện bệnh lý, tình trạng sức khỏe bình thường.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc ra thông báo (từ ngày 17.11), đề nghị ai là cha, mẹ, người giám hộ hoặc người thân của trẻ liên hệ trực tiếp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc để làm thủ tục nhận trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không tìm thấy cha, mẹ ruột của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, UBND xã Tân Vĩnh Lộc sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.