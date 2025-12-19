TP.HCM: Bé gái nặng 2,5 kg bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2

Ngày 19.12, UBND phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các cơ quan chức năng TP.HCM tìm thân nhân và thông tin liên quan một bé gái bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái.

Bé gái 2,5 kg được phát hiện bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2 ẢNH: UBND PHƯỜNG GÒ VẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 12.12, người dân và phật tử phát hiện bé gái bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2. Họ đã chăm sóc bé và gọi điện thoại báo tin với cơ quan chức năng địa phương.

Thời điểm phát hiện, bé gái bị bỏ rơi được trùm ấm cẩn thận, có sức khỏe bình thường, nặng 2,5 kg, dài 46 cm, vòng đầu 32 cm.

Hiện tại em bé được chăm sóc tại chùa Kỳ Quang 2. UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân của bé gái thì nhanh chóng liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường là bà Trần Phi Mỹ Châu (số điện thoại: 0909229323).

Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận cháu bé, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc đúng quy định.