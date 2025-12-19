Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bé gái nặng 2,5 kg bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2

Trần Duy Khánh
19/12/2025 11:30 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang tìm kiếm thân nhân cho một bé gái bị bỏ rơi tại khu vực chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp cũ).

Ngày 19.12, UBND phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các cơ quan chức năng TP.HCM tìm thân nhân và thông tin liên quan một bé gái bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái.

TP.HCM: Bé gái nặng 2,5 kg bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2- Ảnh 1.

Bé gái 2,5 kg được phát hiện bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2

ẢNH: UBND PHƯỜNG GÒ VẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 12.12, người dân và phật tử phát hiện bé gái bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2. Họ đã chăm sóc bé và gọi điện thoại báo tin với cơ quan chức năng địa phương.

Thời điểm phát hiện, bé gái bị bỏ rơi được trùm ấm cẩn thận, có sức khỏe bình thường, nặng 2,5 kg, dài 46 cm, vòng đầu 32 cm.

Hiện tại em bé được chăm sóc tại chùa Kỳ Quang 2. UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân của bé gái thì nhanh chóng liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường là bà Trần Phi Mỹ Châu (số điện thoại: 0909229323).

Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận cháu bé, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc đúng quy định.

Tin liên quan

Bé gái sơ sinh bị vứt dưới rạch ở TP.HCM

Cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ một bé gái sơ sinh bị vứt dưới rạch ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cùng túi đồ chứa quần áo.

Khám phá thêm chủ đề

bé gái bị bỏ rơi Chùa Kỳ Quang 2 TP.HCM Bỏ rơi Thân nhân
