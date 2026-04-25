Chi tiết 59 điểm cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp ở TP.HCM

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) cho biết đối với các học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TP.HCM đang ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ căn cước để đảm bảo 100% các em có thẻ căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Ngoài ưu tiên cấp thẻ căn cước, PC06 cho biết Công an TP.HCM đang dồn lực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Việc này không đơn thuần là thay đổi hình thức giấy tờ, mà là một cuộc cách mạng về thủ tục: giấy khai sinh, thẻ BHYT giấy sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu số trên VNeID.

Đây là tấm vé quan trọng giúp các em xác thực danh tính nhanh chóng, không làm gián đoạn việc học tập.

PC06 lưu ý khi đi làm căn cước cho trẻ, cần mang theo căn cước của cha/mẹ và giấy khai sinh của trẻ.

Dưới đây là địa chỉ 59 điểm cấp thẻ căn cước ở TP.HCM:

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 1 Công an phường Lái Thiêu số 1 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu 2 Công an phường Tân Thới Hiệp số 345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp 3 Công an phường Bến Cát số 318 quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát 4 Công an xã Hóc Môn số 64Bis Quang Trung, xã Hóc Môn 5 Công an phường Xuân Hòa số 18 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa 6 Công an phường Bến Thành số 82 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành 7 Công an xã Bàu Bàng đường N8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng 8 Công an xã Dầu Tiếng số 56 Hùng Vương, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng 9 Công an phường Tân Sơn Nhất số 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất 10 Công an xã Bình Chánh số 283 An Phú Tây - Hưng Long, xã Bình Chánh 11 Công an phường Tân Mỹ số 2 Hoàng Văn Thái , phường Tân Mỹ 12 Công an phường Phú Mỹ tổ 13, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ 13 Công an xã Nhà Bè số 1414 Lê Văn Lương, ấp 55, xã Nhà Bè 14 Công an phường Bình Tây số 33 Minh Phụng, phường Bình Tây 15 Công an phường Đông Hưng Thuận số 3 đường DN6, phường Đông Hưng Thuận 16 Công an phường Thuận An đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An 17 Công an phường Phú An số 378 Phan Đăng Lưu, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An 18 Công an phường Tân Phú số 1 Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú 19 Công an phường Chợ Lớn số 359 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn 20 Công an phường Diên Hồng số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng 21 Công an phường Thông Tây Hội số 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội 22 Công an phường An Hội Tây số 875-877 Quang Trung, phường An Hội Tây 23 Công an xã Cần Giờ số 138 Lương Văn Nho, ấp Giồng Ao, xã Cần Giờ 24 Công an phường Tam Thắng số 2 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng 25 Công an phường Chánh Hưng số 93 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng 26 Công an phường Phú Định số 6B Phú Định, phường Phú Định 27 Công an phường Hòa Lợi DT741, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi 28 Công an phường Tân Uyên DT746, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên 29 Công an phường Thạnh Mỹ Tây số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây 30 Công an phường Đức Nhuận số 86/12 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận 31 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội số 258 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh 32 Công an phường Thủ Dầu Một số 3 Yersin, phường Thủ Dầu Một 33 Công an xã Hồ Tràm số 284 quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm 34 Công an xã Ngãi Giao số 354 Hùng Vương, ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao 35 Công an phường An Lạc số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc 36 Công an phường Bình Tiên số 107 Cao Văn Lầu, phường Bình Tiên 37 Công an phường Tân Bình số 40/19A Ấp Bắc, phường Tân Bình 38 Công an xã Tân An Hội số 2B tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội 39 Công an phường Đông Hòa số 252 ĐT743A, khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa 40 Công an phường Tân Đông Hiệp số 878 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp 41 Công an Đặc khu Côn Đảo số 14 Nguyễn Huệ, khu dân cư số 9, Đặc khu Côn Đảo 42 Công an phường Sài Gòn số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Sài Gòn 43 Công an phường Bình Thới số 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, phường Bình Thới 44 Công an phường Dĩ An đường số 4, TTHC Dĩ An, phường Dĩ An 45 Công an xã Phước Hải ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải 46 Công an xã Long Hải tổ 8 ấp Lò Vôi, xã Long Hải 47 Công an xã Đất Đỏ quốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ 48 Công an phường Bà Rịa số 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa 49 Công an phường Long Hương số 44 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương 50 Công an phường Vũng Tàu số 133 Trương Công Định, phường Vũng Tàu 51 Công an phường Tam Bình 934 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình 52 Công an phường Thủ Đức số 371 Đoàn Kết, phường Thủ Đức 53 Công an phường Linh Xuân số 81 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân 54 Công an xã Tân Nhựt số 571 Nguyễn Hữu Trí, ấp 50, xã Tân Nhựt 55 Công an xã Phú Giáo số 14 Trần Quang Diệu, ấp 7, xã Phú Giáo 56 Công an phường Tân Khánh đường Lý Tự Trọng, tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh 57 Công an phường Xóm Chiếu số 100 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu 58 Công an phường Bình Dương số 1 đường D27, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương 59 Công an xã Bắc Tân Uyên đường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên



