Chi tiết 59 điểm cấp thẻ căn cước cho học sinh cuối cấp ở TP.HCM

Ngọc Lê
25/04/2026 05:31 GMT+7

Công an TP.HCM đang ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ căn cước để đảm bảo 100% các em có thẻ căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) cho biết đối với các học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TP.HCM đang ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ căn cước để đảm bảo 100% các em có thẻ căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Ngoài ưu tiên cấp thẻ căn cước, PC06 cho biết Công an TP.HCM đang dồn lực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Việc này không đơn thuần là thay đổi hình thức giấy tờ, mà là một cuộc cách mạng về thủ tục: giấy khai sinh, thẻ BHYT giấy sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu số trên VNeID.

Đây là tấm vé quan trọng giúp các em xác thực danh tính nhanh chóng, không làm gián đoạn việc học tập.

PC06 lưu ý khi đi làm căn cước cho trẻ, cần mang theo căn cước của cha/mẹ và giấy khai sinh của trẻ.

Dưới đây là địa chỉ 59 điểm cấp thẻ căn cước ở TP.HCM:

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ
1Công an phường Lái Thiêusố 1 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu
2Công an phường Tân Thới Hiệpsố 345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp
3Công an phường Bến Cátsố 318 quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát
4Công an xã Hóc Mônsố 64Bis Quang Trung, xã Hóc Môn
5Công an phường Xuân Hòasố 18 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa
6Công an phường Bến Thànhsố 82 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành
7Công an xã Bàu Bàngđường N8, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng
8Công an xã Dầu Tiếngsố 56 Hùng Vương, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng
9Công an phường Tân Sơn Nhấtsố 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất
10Công an xã Bình Chánhsố 283 An Phú Tây - Hưng Long, xã Bình Chánh
11Công an phường Tân Mỹsố 2 Hoàng Văn Thái , phường Tân Mỹ
12Công an phường Phú Mỹtổ 13, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ
13Công an xã Nhà Bèsố 1414 Lê Văn Lương, ấp 55, xã Nhà Bè
14Công an phường Bình Tâysố 33 Minh Phụng, phường Bình Tây
15Công an phường Đông Hưng Thuậnsố 3 đường DN6, phường Đông Hưng Thuận
16Công an phường Thuận Anđường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An
17Công an phường Phú Ansố 378 Phan Đăng Lưu, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An
18Công an phường Tân Phúsố 1 Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú
19Công an phường Chợ Lớnsố 359 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn
20Công an phường Diên Hồngsố 47 Thành Thái, phường Diên Hồng
21Công an phường Thông Tây Hộisố 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội
22Công an phường An Hội Tâysố 875-877 Quang Trung, phường An Hội Tây
23Công an xã Cần Giờsố 138 Lương Văn Nho, ấp Giồng Ao, xã Cần Giờ
24Công an phường Tam Thắngsố 2 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng
25Công an phường Chánh Hưngsố 93 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng
26Công an phường Phú Địnhsố 6B Phú Định, phường Phú Định
27Công an phường Hòa LợiDT741, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi
28Công an phường Tân UyênDT746, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên
29Công an phường Thạnh Mỹ Tâysố 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây
30Công an phường Đức Nhuậnsố 86/12 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận
31Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộisố 258 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh
32Công an phường Thủ Dầu Mộtsố 3 Yersin, phường Thủ Dầu Một
33Công an xã Hồ Tràmsố 284 quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm
34Công an xã Ngãi Giaosố 354 Hùng Vương, ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao
35Công an phường An Lạcsố 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc
36Công an phường Bình Tiênsố 107 Cao Văn Lầu, phường Bình Tiên
37Công an phường Tân Bìnhsố 40/19A Ấp Bắc, phường Tân Bình
38Công an xã Tân An Hộisố 2B tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội
39Công an phường Đông Hòasố 252 ĐT743A, khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa
40Công an phường Tân Đông Hiệpsố 878 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp
41Công an Đặc khu Côn Đảosố 14 Nguyễn Huệ, khu dân cư số 9, Đặc khu Côn Đảo
42Công an phường Sài Gònsố 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Sài Gòn
43Công an phường Bình Thớisố 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, phường Bình Thới
44Công an phường Dĩ Anđường số 4, TTHC Dĩ An, phường Dĩ An
45Công an xã Phước Hảiấp Hội Mỹ, xã Phước Hải
46Công an xã Long Hảitổ 8 ấp Lò Vôi, xã Long Hải
47Công an xã Đất Đỏquốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ
48Công an phường Bà Rịasố 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa
49Công an phường Long Hươngsố 44 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương
50Công an phường Vũng Tàusố 133 Trương Công Định, phường Vũng Tàu
51Công an phường Tam Bình934 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình
52Công an phường Thủ Đứcsố 371 Đoàn Kết, phường Thủ Đức
53Công an phường Linh Xuânsố 81 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân
54Công an xã Tân Nhựtsố 571 Nguyễn Hữu Trí, ấp 50, xã Tân Nhựt
55Công an xã Phú Giáosố 14 Trần Quang Diệu, ấp 7, xã Phú Giáo
56Công an phường Tân Khánhđường Lý Tự Trọng, tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh
57Công an phường Xóm Chiếusố 100 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu
58Công an phường Bình Dươngsố 1 đường D27, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương
59Công an xã Bắc Tân Uyênđường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên


Nhiều hành khách là người nước ngoài và Việt kiều đang gặp rắc rối, thậm chí buộc phải hủy chuyến hoặc mua vé mới vì không nắm rõ quy định về việc sử dụng hộ chiếu khi bay các tuyến nội địa tại Việt Nam.

