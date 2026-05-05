Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Công an hướng dẫn tố giác khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Trần Cường
Trần Cường
05/05/2026 10:29 GMT+7

Khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo, người dân có thể gửi đơn tố giác đến công an nơi xảy ra vụ việc (nếu xác định được địa điểm) hoặc gửi email về Bộ Công an để được tiếp nhận, giải quyết.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức công nghệ cao đang diễn biến phức tạp. Tội phạm công nghệ cao vẽ ra hàng loạt kịch bản như giả danh cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng, nhân viên sale bán hàng giá rẻ… để đe dọa, thao túng tâm lý hoặc đánh vào lòng tham của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người chấp nhận mất tiền và cho rằng đó là một bài học nên không tố giác, cũng có nhiều người mất số tiền lớn nhưng không biết tố giác tội phạm ở đâu và thủ tục như thế nào.

Bộ Công an hướng dẫn tố giác khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo- Ảnh 1.

Người dân có thể gửi đơn tố giác đến công an nơi xảy ra sự việc, hoặc gửi email về Bộ Công an theo địa chỉ tiepnhantogiactoipham@mps.gov.vn để được tiếp nhận, giải quyết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công dân Đỗ Hồng Vũ vừa qua bị tội phạm công nghệ cao lừa tiền, xảy ra tại một cửa hàng bán ô tô tại đường Cộng Hòa (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Anh thắc mắc không biết nên gửi đơn tố giác về trụ sở công an nơi tạm trú của đối tượng lừa đảo sinh sống tại Hà Nội hay gửi Công an TP.HCM hay gửi trực tiếp đến Bộ Công an và việc tố giác gồm những thủ tục gì?

Trước thắc mắc này, Bộ Công an cho hay, theo thẩm quyền điều tra quy định tại khoản 4 điều 163 bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm nơi xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc nơi bị bắt.

Cạnh đó, điểm b mục 1.2 phần 1 của hướng dẫn số 14/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 20.7.2022 của Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định nếu chưa đủ căn cứ xác định "nơi phát hiện tội phạm, nơi người thực hiện hành vi phạm tội cư trú hoặc bị bắt" thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công an nhân dân nào đã tiếp nhận phải có trách nhiệm thực hiện ngay việc kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định.

Do vậy, sự việc của anh Vũ xảy ra tại cửa hàng bán ô tô trên đường Cộng Hòa thì anh Vũ có thể gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoặc qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại mục "Bộ với công dân" sau đó chọn phần "Gửi nội dung tố giác về tội phạm" về email tiepnhantogiactoipham@mps.gov.vn để được xem xét, giải quyết.

Về đơn tố giác tội phạm, Bộ Công an cho hay khi làm đơn tố giác thì người tố giác cần ghi rõ họ, tên, địa chỉ và hành vi phạm tội của người bị tố giác.

Tin liên quan

Bộ Công an hướng dẫn nhân dân góp ý sửa Hiến pháp 2013 trên VNeID

Bộ Công an hướng dẫn nhân dân góp ý sửa Hiến pháp 2013 trên VNeID

Nhân dân có thể đọc dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và góp ý thông qua ứng dụng VNeID.

Bộ Công an hướng dẫn đăng ký xe, biển số trên cổng dịch vụ công

Bộ Công an hướng dẫn đổi biển số vàng sang biển số trắng

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo công nghệ cao tội phạm công nghệ cao Tố giác tội phạm thế nào khi bị lừa Bị lừa đảo qua mạng thì tố giác ở đâu lừa bán ô tô Hướng dẫn tố giác tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận