Thế giới

Campuchia trục xuất hơn 600 người Thái Lan liên quan lừa đảo trực tuyến

Văn Khoa
01/05/2026 11:05 GMT+7

Giới chức Campuchia ngày 30.4 đã bắt đầu trục xuất hơn 600 công dân Thái Lan về nước sau khi họ bị bắt giữ tại thành phố Poipet với cáo buộc dính vào hoạt động lừa đảo trực tuyến và những tội phạm khác.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã phối hợp với bộ chỉ huy thống nhất tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) để tiến hành chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet, theo Khmer Times.

Campuchia trục xuất hơn 600 người Thái Lan liên quan lừa đảo trực tuyến- Ảnh 1.

Nhóm công dân Thái Lan bị cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất từ Campuchia qua cửa khẩu Khlong Luek thuộc huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) vào chiều 30.4

Ảnh: Văn phòng quan hệ công chúng tỉnh Sa Kaeo

Tờ Bangkok Post cũng đưa tin đợt đầu tiên trong số 635 công dân Thái Lan bị cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương từ Campuchia qua cửa khẩu Khlong Luek ở tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan hôm 30.4.

Giới chức Thái Lan cho hay tất cả 635 người bị trục xuất đều làm việc trong cùng một tòa nhà đôi 13 tầng, được gọi là Tòa nhà F, đối diện chợ Rong Kluea ở huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo.

Sau khi bị đưa trở lại Thái Lan, 635 người nói trên sẽ trải qua quá trình sàng lọc để xác định xem họ có phải là nạn nhân bị dụ dỗ vào những hoạt động lừa đảo hay là tự nguyện tham gia các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Thái Lan hay không.

Giới chức cũng sẽ kiểm tra lý lịch tư pháp của từng người để xem họ có đang phải đối mặt với các cáo buộc chưa được giải quyết hay không. Quá trình sàng lọc dự kiến sẽ được tiến hành một cách rất kỹ lưỡng. Theo đó, mỗi người sẽ phải trả lời từ 70 đến 80 câu hỏi.

Các quan chức Thái Lan cho hay hoạt động này phù hợp với tuyên bố chung được Thái Lan và Campuchia ký năm 2025, nhằm tăng cường lòng tin và hợp tác song phương, đặc biệt là trong việc chống lại các tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến và buôn người, những mối đe dọa đến an ninh kinh tế và xã hội của cả hai quốc gia, theo Bangkok Post.

Một sĩ quan quân cảnh Campuchia bị bắt về tội lừa đảo

Cảnh sát tỉnh Siem Reap của Campuchia ngày 28.4 đã bắt giữ một sĩ quan quân cảnh với cáo buộc lừa đảo sau khi nghi phạm nhận 10.500 USD (gần 280 triệu đồng) từ nạn nhân, theo Khmer Times hôm nay 29.4.

