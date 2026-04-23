Campuchia bắt 2 tướng bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm lừa đảo trực tuyến

Cụ thể, phát ngôn viên Soy Chanvichet của Đơn vị Chống tham nhũng (ACU) đã nêu tên 2 vị sĩ quan bị bắt là trung tướng Uk Heiseha, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Campuchia, và thiếu tướng Sar Samnang, Phó trưởng Cảnh sát thành phố Phnom Penh phụ trách vấn đề xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Sar Samnang (trái) và trung tướng Uk Heiseha bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Hai người này nằm trong số 4 nghi phạm bị bắt giữ và đã bị đưa ra Tòa án thành phố Phnom Penh để đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ. Hai người còn lại gồm một nhân viên xuất nhập cảnh tên Yath Kosal và vợ của thiếu tướng Samnang.

Hai ông Heiseha và Samnang bị cáo buộc nhận hối lộ theo Điều 594 Bộ luật Hình sự và rửa tiền theo Điều 38 Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hai người còn lại bị xem là đồng phạm. Mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù từ 7 đến 15 năm nếu bị kết tội.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hoan nghênh việc bắt giữ trung tướng Heiseha và thiếu tướng Samnang, nhấn mạnh bộ ủng hộ động thái này nhằm thực thi pháp luật. Ông nói thêm rằng Bộ Nội vụ sẽ để tòa án xử phạt những sĩ quan cảnh sát tham nhũng theo pháp luật.

Gần đây, ACU đã bắt giữ một số nhân vật quan trọng trong khuôn khổ một sáng kiến rộng lớn của chính phủ Campuchia nhằm chống lại tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp liên quan.

Trong tháng trước, giới chức Campuchia đã bắt giữ một phó giám đốc và một số quan chức từ chi nhánh Hải quan và Thuế tỉnh Koh Kong sau khi phát hiện hơn 1 triệu USD tiền tham nhũng, theo cổng thông tin Fresh News.