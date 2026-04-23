Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia bắt 2 tướng bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm lừa đảo trực tuyến

Văn Khoa
23/04/2026 10:49 GMT+7

Tờ Khmer Times hôm nay 23.4 đưa tin 2 vị tướng cảnh sát Campuchia đã bị bắt giữ hôm 22.4 với cáo buộc nhận hối lộ từ một nhóm lừa đảo trực tuyến.

Cụ thể, phát ngôn viên Soy Chanvichet của Đơn vị Chống tham nhũng (ACU) đã nêu tên 2 vị sĩ quan bị bắt là trung tướng Uk Heiseha, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Campuchia, và thiếu tướng Sar Samnang, Phó trưởng Cảnh sát thành phố Phnom Penh phụ trách vấn đề xuất nhập cảnh.

Campuchia bắt 2 vị tướng bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Thiếu tướng Sar Samnang (trái) và trung tướng Uk Heiseha bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Hai người này nằm trong số 4 nghi phạm bị bắt giữ và đã bị đưa ra Tòa án thành phố Phnom Penh để đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ. Hai người còn lại gồm một nhân viên xuất nhập cảnh tên Yath Kosal và vợ của thiếu tướng Samnang.

Hai ông Heiseha và Samnang bị cáo buộc nhận hối lộ theo Điều 594 Bộ luật Hình sự và rửa tiền theo Điều 38 Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hai người còn lại bị xem là đồng phạm. Mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù từ 7 đến 15 năm nếu bị kết tội.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hoan nghênh việc bắt giữ trung tướng Heiseha và thiếu tướng Samnang, nhấn mạnh bộ ủng hộ động thái này nhằm thực thi pháp luật. Ông nói thêm rằng Bộ Nội vụ sẽ để tòa án xử phạt những sĩ quan cảnh sát tham nhũng theo pháp luật.

Gần đây, ACU đã bắt giữ một số nhân vật quan trọng trong khuôn khổ  một sáng kiến rộng lớn của chính phủ Campuchia nhằm chống lại tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp liên quan.

Trong tháng trước, giới chức Campuchia đã bắt giữ một phó giám đốc và một số quan chức từ chi nhánh Hải quan và Thuế tỉnh Koh Kong sau khi phát hiện hơn 1 triệu USD tiền tham nhũng, theo cổng thông tin Fresh News.

campuchia Trung tướng nhận hối lộ lừa đảo trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận