Thế giới

Trung Quốc tử hình cựu tổng giám đốc nhận hối lộ 157 triệu USD

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2025 17:51 GMT+7

Ông Bạch Thiên Huy, cựu tổng giám đốc của công ty Huarong International Holdings (Trung Quốc) đã bị xử tử hôm nay 9.12, sau khi ông bị kết tội nhận hối lộ, theo Tân Hoa xã.

Việc hành quyết do một tòa án tại thành phố Thiên Tân thuộc miền bắc Trung Quốc thực hiện sau khi được Tòa án Nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Theo Tân Hoa xã trích dẫn phán quyết của Tòa án Nhân dân trung cấp số 2 Thiên Tân vào tháng 5.2024, ông Bạch bị kết án tử hình, tước bỏ các quyền chính trị, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, và thu hồi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và nộp vào ngân sách nhà nước.

Trung Quốc tử hình một cựu giám đốc về tội tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Bạch Thiên Huy trong một phiên tòa vào năm 2024

Ảnh: AFP

Ông Bạch đã kháng cáo bản án, nhưng đơn kháng cáo của ông đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao Thiên Tân bác bỏ vào tháng 2. 2025.

Xem xét lại vụ án, Tòa án Nhân dân Tối cao nhận thấy ông Bạch đã lợi dụng chức vụ của mình trong giai đoạn 2014-2018 để hỗ trợ người khác trong các vấn đề như mua lại dự án và tài trợ doanh nghiệp, nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 1,108 tỉ nhân dân tệ (khoảng 157 triệu USD).

Tòa án Nhân dân Tối cao nhận định hành vi phạm tội của ông Bạch là cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp thuận phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp cao Thiên Tân giữ nguyên án tử hình đối với ông Bạch trong phiên tòa sơ thẩm.

Huarong International Holdings Limited là công ty con của công ty China Huarong Asset Management (Công ty quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc), một trong những quỹ quản lý tài sản lớn nhất cả nước tập trung vào quản lý nợ xấu, theo AFP.

Hồi năm 2021, ông Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của China Huarong Asset Management, đã bị tuyên án tử hình sau khi ông bị kết tội nhận hối lộ và vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng, theo Tân Hoa xã.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc cựu giám đốc Hối lộ tham nhũng
