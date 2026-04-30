Bộ Công an đề xuất tăng khẩu phần ăn cho 90.000 người bị giam giữ

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Bộ Công an đề xuất tăng khẩu phần ăn, thuốc men cho người bị giam giữ (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Tăng khẩu phần thịt, cá, dầu ăn

Bộ Công an cho hay, trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn, toàn diện hơn, phải được quan tâm đúng mức.

Việc tổ chức bữa ăn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam không chỉ dừng lại ở bảo đảm đủ định lượng theo tiêu chuẩn mà cần chú trọng hơn đến cơ cấu dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm.

Cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng chế độ ăn hằng tháng cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Mục đích không chỉ từng bước bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu, cải thiện chất lượng bữa ăn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, mà còn góp phần giúp họ tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành khẩn khai báo.

Cụ thể, dự thảo điều chỉnh tăng và bổ sung một số định lượng (tính theo tháng) chủ yếu trong tiêu chuẩn, chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau: thịt tăng từ 1 kg lên 1,5 kg; cá tăng từ 1 kg lên 1,5 kg; dầu ăn tăng từ 0,2 lít lên 0,3 lít; bổ sung thêm 5 quả trứng gà hoặc trứng vịt; dầu gội đầu mỗi tháng tăng từ 70 ml lên 80ml.

Ngoài các thực phẩm trên, người bị tạm giữ, người bị tạm giam còn được hưởng định lượng mỗi tháng 17 kg gạo tẻ, 15 kg rau xanh hoặc củ quả, 0,5 kg đường, 0,75 lít nước mắm, 0,5 kg muối… (như hiện hành).

Dự thảo còn quy định rõ dụng cụ cấp dưỡng dùng cho một người bị tạm giữ, người bị tạm giam; đồng thời tăng mức tiền thuốc chữa bệnh thông thường, vật tư y tế lên mức tương đương không quá 5 kg gạo tẻ/người/tháng (tăng 2 kg) để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

Mỗi năm ngân sách chi khoảng 162 tỉ đồng

Với đề xuất như đã nêu và áp mặt bằng giá cả thị trường, Bộ Công an tính toán mức ngân sách tăng thêm bình quân cho một người bị tạm giữ, người bị tạm giam mỗi tháng khoảng 150.000 đồng.

Theo quy mô quản lý giam giữ hiện nay khoảng 90.000 người, ngân sách thực hiện chế độ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong 1 năm tăng thêm khoảng 162 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Công an còn dự kiến phát sinh khoảng 3 tỉ đồng mỗi năm để đảm bảo kinh phí và các điều kiện bảo đảm mai táng cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo mẹ vào cơ sở giam giữ chết.

Cùng đó là khoảng 700 triệu đồng mỗi năm để sửa đổi, bổ sung chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc tăng và bổ sung các chế độ như đề xuất tại dự thảo ảnh hưởng không lớn đến ngân sách, song mang lại nhiều hiệu quả tích cực, tốt hơn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.