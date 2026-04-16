Bắt tạm giam một giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Trần Hiếu
16/04/2026 12:17 GMT+7

Ông Vũ Đức Dân, 46 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai vừa bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam vì có những sai phạm trong công tác điều hành, quản lý.

Ngày 16.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết ông Vũ Đức Dân bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Qua xác minh của PV Thanh Niên, ông Dân bị bắt để phục vụ công tác điều tra khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện những sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai liên quan về khoản kinh phí dịch vụ môi trường rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai hiện quản lý vùng rừng thuộc địa phận hai xã Ia Rsai và Phú Túc với lâm phần trên 17.000 ha.

Bắt tạm giam một Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai- Ảnh 1.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai hiện quản lý diện tích rừng lớn thuộc hai xã Ia Rsai và Phú Túc, tỉnh Gia Lai

ẢNH: TRẦN HIẾU

Liên quan đến những sai phạm trên của ông Vũ Đức Dân, ngày 15.4, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Thời hạn đình chỉ công tác được tính theo thời hạn quy định của pháp luật.

Những sai phạm của ông Dân đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

Ngày 21.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
