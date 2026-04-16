Bắt tạm giam một giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Ngày 16.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết ông Vũ Đức Dân bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Qua xác minh của PV Thanh Niên, ông Dân bị bắt để phục vụ công tác điều tra khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện những sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai liên quan về khoản kinh phí dịch vụ môi trường rừng.



Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai hiện quản lý vùng rừng thuộc địa phận hai xã Ia Rsai và Phú Túc với lâm phần trên 17.000 ha.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai hiện quản lý diện tích rừng lớn thuộc hai xã Ia Rsai và Phú Túc, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Liên quan đến những sai phạm trên của ông Vũ Đức Dân, ngày 15.4, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Thời hạn đình chỉ công tác được tính theo thời hạn quy định của pháp luật.

Những sai phạm của ông Dân đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.