Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quyền được biết

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
13/05/2026 04:43 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo 'phạt nguội' kèm đường link lạ. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lấy sạch tiền trong tài khoản của người thiếu cảnh giác.

Ngày 12.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phát thông tin cảnh giác với thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường gửi tin nhắn SMS đến điện thoại nạn nhân với nội dung thông báo "xe vi phạm giao thông", rồi yêu cầu truy cập vào các đường link để nộp phạt trực tuyến.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng- Ảnh 1.

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

ẢNH: PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Đáng chú ý, các đường link này có tên miền rất dễ gây nhầm lẫn như: dichvucong-vn.com. Trong khi đó, địa chỉ chính thức của Cổng dịch vụ công Quốc gia là: https://dichvucong.gov.vn.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, khi người dân truy cập vào các trang web giả mạo này, giao diện sẽ hiển thị nội dung thông báo vi phạm rất chuyên nghiệp. Để "nộp phạt", trang web yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt thông tin như: thông tin thẻ ngân hàng và tài khoản đăng nhập, mã xác thực OTP, thông tin cá nhân (thẻ căn cước, số điện thoại...).

Chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, mục đích của các đối tượng là chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền bất hợp pháp và thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích xấu khác.

Để không trở thành nạn nhân của "bẫy" công nghệ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lưu ý người dân các dấu hiệu nhận biết: tin nhắn thường đến từ các đầu số lạ, số điện thoại cá nhân thay vì danh định của cơ quan nhà nước; thường mang tính hối thúc, đe dọa hoặc tạo tâm lý hoang mang, yêu cầu xử lý gấp, đưa ra những yêu cầu vô lý.

Người dân cẩn thận để tránh thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Cổng dịch vụ công chính thống không bao giờ yêu cầu người dân nhập mật khẩu ngân hàng hoặc mã OTP trực tiếp trên giao diện thông báo vi phạm.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ gửi qua SMS, Zalo hay Messenger. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ thực hiện giao dịch trên địa chỉ duy nhất của Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần bình tĩnh chặn số điện thoại, lưu lại bằng chứng và kịp thời trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Hãy nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh tội phạm công nghệ cao.

Tin liên quan

Từ 21.5 thay đổi phương thức khai báo tạm trú, lưu trú ra sao?

Từ 21.5 thay đổi phương thức khai báo tạm trú, lưu trú ra sao?

Từ ngày 21.5.2026, Bộ Công an thay đổi phương thức khai báo tạm trú, lưu trú trên trang web mới nhằm đồng bộ dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Từ 1.3, cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có điểm gì khác?

Dự kiến giảm 50% với 6 nhóm phí, lệ phí khi làm dịch vụ công trên VNeID

Khám phá thêm chủ đề

giả mạo Cổng dịch vụ công chiếm đoạt tài sản ngân hàng lừa đảo Công An TP.HCM Phòng quản lý xuất nhập cảnh cổng dịch vụ công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận