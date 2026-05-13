Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Ngày 12.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phát thông tin cảnh giác với thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường gửi tin nhắn SMS đến điện thoại nạn nhân với nội dung thông báo "xe vi phạm giao thông", rồi yêu cầu truy cập vào các đường link để nộp phạt trực tuyến.

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ẢNH: PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Đáng chú ý, các đường link này có tên miền rất dễ gây nhầm lẫn như: dichvucong-vn.com. Trong khi đó, địa chỉ chính thức của Cổng dịch vụ công Quốc gia là: https://dichvucong.gov.vn.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, khi người dân truy cập vào các trang web giả mạo này, giao diện sẽ hiển thị nội dung thông báo vi phạm rất chuyên nghiệp. Để "nộp phạt", trang web yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt thông tin như: thông tin thẻ ngân hàng và tài khoản đăng nhập, mã xác thực OTP, thông tin cá nhân (thẻ căn cước, số điện thoại...).

Chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, mục đích của các đối tượng là chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền bất hợp pháp và thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích xấu khác.

Để không trở thành nạn nhân của "bẫy" công nghệ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lưu ý người dân các dấu hiệu nhận biết: tin nhắn thường đến từ các đầu số lạ, số điện thoại cá nhân thay vì danh định của cơ quan nhà nước; thường mang tính hối thúc, đe dọa hoặc tạo tâm lý hoang mang, yêu cầu xử lý gấp, đưa ra những yêu cầu vô lý.

Người dân cẩn thận để tránh thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Cổng dịch vụ công chính thống không bao giờ yêu cầu người dân nhập mật khẩu ngân hàng hoặc mã OTP trực tiếp trên giao diện thông báo vi phạm.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ gửi qua SMS, Zalo hay Messenger. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ thực hiện giao dịch trên địa chỉ duy nhất của Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần bình tĩnh chặn số điện thoại, lưu lại bằng chứng và kịp thời trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Hãy nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh tội phạm công nghệ cao.