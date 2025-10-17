Hướng dẫn người dân làm các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

"Để hưởng ứng Phong trào "Bình dân học vụ số" theo chủ trương của toàn thành phố, Đoàn phường Thủ Đức đã phối hợp với Đoàn thanh niên Tập đoàn viễn thông VNPT hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến. Với mục đích hỗ trợ người dân hình thành năng lực công dân số và chủ động tiếp cận, khai thác các nền tảng số của Nhà nước và xã hội", chị Nguyễn Thị Mai Trinh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức nói.

Đoàn phường Thủ Đức và VNPT ký kết về việc hỗ trợ công tác chuyển đổi số trên địa bàn P.Thủ Đức. ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Cán bộ công chức của phường Thủ Đức sẽ hướng dẫn về mặt thủ tục cho hộ kinh doanh và Tập đoàn viễn thông VNPT vận hành về kỹ thuật. Các hoạt động nhằm hướng tới những người dân có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh và cả hộ kinh doanh hiện hữu được làm quen với công nghệ số và đăng ký trực tuyến.

Đoàn thanh niên của cả hai đơn vị sẽ trực tiếp hỗ trợ cho người dân cách đăng ký phần mềm, đăng ký số, làm các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, phường Thủ Đức đã phát hành Sổ tay đăng ký hộ kinh doanh để người dân cũng như hộ kinh doanh dễ tra cứu và cập nhật thông tin.

Người dân được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Thực hiện các thủ tục đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Ông Phạm Đức Thành, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng doanh nghiệp 2 - VNPT TP.HCM, nói: "VNPT hướng dẫn cho người dân những nội dung cơ bản nhất về công nghệ, bao gồm chữ ký số, hóa đơn điện tử, các phần mềm cho hộ kinh doanh. VNPT có chính sách miễn phí để người dân, doanh nghiệp trải nghiệm chuyển đổi số. Bên cạnh đó, VNPT và phường cũng sẽ đến trực tiếp các khu vực, các tổ khu phố để hướng dẫn cách thức sử dụng các phần mềm".

Ông Thành cũng chia sẻ thêm các hoạt động trong phong trào "Bình dân học vụ số" rất thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của người dân, hộ kinh doanh trong sự phát triển của xã hội.

Anh Tô Minh Hiếu, Bí thư đoàn phường Thủ Đức cho biết: "Chỉ tiêu đặt ra là hỗ trợ tối thiểu 2.000 hộ kinh doanh/năm trong thủ tục đăng ký thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động hướng dẫn, tập huấn, đào tạo hàng quý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại địa bàn phường".

Sau khi ký kết, Đoàn phường Thủ Đức và Đoàn VNPT đã trực tiếp hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh cách đăng ký các thủ tục ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức. Các hộ kinh doanh được tặng Sổ tay đăng ký hộ kinh doanh và được đội ngũ hỗ trợ trực tiếp, tháo gỡ mọi vướng mắc về thủ tục hành chính số.

Sổ tay đăng ký hộ kinh doanh được phát hành dưới hình thức sổ tay và hình thức mã QR code. Cuốn sổ sẽ tổng hợp các thông tin về quy định, định nghĩa, pháp luật theo từng chuyên đề, các biểu mẫu, thủ tục, hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến... để người dân cũng như hộ kinh doanh dễ dàng tra cứu.

Anh Trần Văn Nghĩa, 29 tuổi, ngụ tại P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ: "Tôi được cán bộ Đoàn phường hướng dẫn tận tình các thông tin đăng ký và được hướng dẫn sử dụng Sổ tay đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy các thủ tục rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian và tôi làm ngay được tại chỗ".