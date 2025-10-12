Phát động 'Bình dân học vụ số' trên toàn TP.HCM

Sáng 11.10, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cùng với Sở KH-CN, Trung tâm chuyển đổi số và Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên toàn TP.HCM giai đoạn 2025 - 2026.

Cuộc cách mạng về tri thức và kỹ năng trong kỷ nguyên số

Phát biểu phát động, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, phong trào "Bình dân học vụ số" với thông điệp "Bình dân học vụ số - mỗi công dân là một hạt nhân chuyển đổi số" chính là lời hiệu triệu cho cuộc cách mạng mới về tri thức và kỹ năng trong kỷ nguyên số.

Cô Liên (bên phải) và cô Điệp được các bạn trẻ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo bà Thúy, mục đích cốt lõi của phong trào là phổ cập tri thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Thành phố kỳ vọng kết quả của phong trào không chỉ đo lường bằng những con số, mà chính là sự thay đổi trong chất lượng sống của nhân dân. Đó là khi một người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đó là khi một tiểu thương có thể đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng kinh doanh. Và đó là khi học sinh có thể dễ dàng tiếp cận kho tri thức vô tận của nhân loại để học tập và sáng tạo.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, bà Thúy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các hoạt động: Phổ biến rộng rãi nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, đồng thời hướng dẫn sử dụng "Ứng dụng Công dân số TP.HCM", cũng như các ứng dụng quan trọng khác như VNeID, VSSID, E-tax, ví điện tử, thanh toán không tiền mặt và chữ ký số; phát huy vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số; nhân rộng các mô hình hiệu quả như: Gia đình số, Đại sứ số, Chợ số, Mỗi công dân - Một danh tính số, và đặc biệt là mô hình "Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân, phổ biến, cập nhật kỹ năng số"; tập trung đào tạo, phổ cập kỹ năng mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống, công việc, học tập và dịch vụ công…

Đồng thời, bà Thúy kêu gọi toàn thể người dân thành phố hãy chủ động tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng số, biến quá trình chuyển đổi số thành cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

"Tôi tin rằng với sự chung tay, đồng lòng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là một cuộc vận động toàn dân vì sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên số. Thành công của phong trào sẽ là động lực quan trọng, một bước tiến vững chắc để xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số, xã hội số", bà Thúy nhấn mạnh.

Phát biểu hưởng ứng, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết quyết tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số" giai đoạn 2025 - 2026. Trong đó tập trung xây dựng các đội hình tình nguyện thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Đây là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và tiên phong trong việc lan tỏa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Đồng thời, vận động mọi nguồn lực, phát huy vai trò của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng để thực hiện các giải pháp đột phá và các hoạt động thiết thực…

"Ủy ban MTTQ VN TP.HCM kêu gọi toàn thể tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số", để mỗi người dân đều biết, hiểu, sử dụng và làm chủ công nghệ số", ông Tuấn kêu gọi.

Những người bạn đồng hành trong kỷ nguyên số

Tại lễ phát động, các đội hình tình nguyện thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" của các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM đã chính thức ra mắt.

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giữa UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đầu tiên, không thể thiếu vai trò vô cùng quan trọng của sức trẻ, là đội hình tình nguyện hùng hậu đến từ Thành đoàn TP.HCM. Với sứ mệnh của tuổi trẻ, họ chính là lực lượng chủ lực, sáng tạo, không ngại khó khăn, đi đầu trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lan tỏa kiến thức số đến mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và các nhóm yếu thế. Và cũng chính họ, với sự năng động, tố chất nhạy bén cũng sẽ là lực lượng đi đầu trong việc sáng tạo những ứng dụng số, công nghệ mới, hiện đại để phục vụ tốt nhất cho tiến trình chuyển đổi số…

Tiếp đến là đội hình tình nguyện từ Liên đoàn Lao động TP.HCM. Họ là những cán bộ, đoàn viên, người lao động tiên phong, với tinh thần của giai cấp công nhân hiện đại, sẽ tập trung hỗ trợ người lao động, công nhân viên chức, giúp họ nắm vững công nghệ để nâng cao năng suất và đảm bảo an sinh trong môi trường số.

Đội hình tình nguyện của Hội Nông dân TP.HCM với khát vọng đưa công nghệ về đồng ruộng, sẽ là cầu nối giúp nông dân tiếp cận nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế nông thôn trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, đội hình tình nguyện từ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, với sự tỉ mỉ, kiên trì và vai trò quan trọng trong gia đình, các chị, các mẹ sẽ là những người gần gũi nhất, giúp phụ nữ và các thành viên gia đình làm chủ công nghệ, sử dụng các tiện ích số để chăm sóc gia đình và phát triển kinh tế cá nhân.

Phát huy tinh thần kiên trung, gương mẫu, đội hình tình nguyện của Hội Cựu chiến binh TP.HCM sẽ là những tấm gương về sự học hỏi không ngừng, đồng thời hỗ trợ, vận động các hội viên và người lớn tuổi tiếp cận những ứng dụng số, khẳng định không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số.

Ngay sau lễ phát động, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM đã tổ chức chương trình tập huấn Đội hình Bình dân học vụ số năm 2025. Đoàn viên, thanh niên cũng đã tham gia hướng dẫn các cô chú lớn tuổi sử dụng các ứng dụng số ngay tại chương trình.

Cô Trần Thị Liên (61 tuổi), ngụ P.Long Trường (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM, cho biết trước đó đã được công an khu vực hướng dẫn sử dụng VNeID, nhưng vì không rành công nghệ nên để nhớ, cô phải luyện tập thường xuyên. Tham gia lễ phát động, cô Liên mong muốn được học hỏi thêm để rành hơn về công nghệ. "Ở tuổi này rồi, nếu không "tập dợt" thường xuyên là sẽ quên liền, nên mới nhờ mấy bạn trẻ hướng dẫn lại. Giờ làm giấy tờ gì cũng xài trên điện thoại, nên hôm nay đi học để rành hơn về công nghệ", cô Liên nói.

Cô Liên còn dẫn theo cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp (59 tuổi), cũng ngụ P.Long Trường, để học cách xài điện thoại thông minh. Ngồi chăm chú xem các bạn trẻ hướng dẫn, cô Điệp cho biết: "Trước giờ toàn xài điện thoại "cùi bắp" để nghe và gọi thôi. Hiện nay thấy mọi thứ đều cần đến điện thoại thông minh nên hôm nay tôi đi học trước để biết cách xài, rồi về mua dùng".