Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
11/05/2026 19:58 GMT+7

Từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, cơ sở tại phường Bình Trị Đông (TP.HCM) đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỉ đồng.

Tối 11.5, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất cấm, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nguyễn Văn Thắng (áo sơ mi dài tay) và Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an

Hai người bị khởi tố là Nguyễn Văn Thái (39 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, cầm đầu) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, phụ việc tại cơ sở).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM, qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg, đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông. Tại đây, Thái cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200 g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, thịt heo được cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với giá 150.000 đồng/kg.

Số thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất bị công an bắt quả tang

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu rồi đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng/kg.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn).

Đến tháng 2 năm nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nói trên. Tại cơ quan công an, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm, thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo và thịt bò.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

