Phát hiện thi thể bị cháy trước khu công nghiệp ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
11/05/2026 09:43 GMT+7

Người dân lưu thông qua một khu công nghiệp trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP.HCM) tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy.

Sáng 11.5, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thi thể bị cháy tại bãi đất trước một khu công nghiệp trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông V.K.H (38 tuổi, quê Đắk Lắk), chưa rõ nghề nghiệp.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua một khu công nghiệp trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân (phường Linh Xuân) thì phát hiện thi thể tại bãi đất trống đối diện. Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, cơ thể bị bỏng nặng, xung quanh có nhiều vết cháy đen.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Gần hiện trường, công an ghi nhận có một ba lô chứa thông tin của ông H.

Theo một số nhân chứng, gần 1 giờ cùng ngày, họ thấy ông H. đi loanh quanh bãi đất trước khi phát hiện thi thể bị cháy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

TP.HCM: Nguyên nhân người đàn ông 60 tuổi tự thiêu, tử vong tại nhà người yêu cũ

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông 60 tuổi nghi tự thiêu bằng xăng, tử vong tại nhà người yêu cũ ở xã Bà Điểm (TP.HCM).

