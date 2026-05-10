Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, CLB Công an TP.HCM nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, SLNA nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Bất ngờ xảy ra ở phút 11 khi CLB Công an TP.HCM nhận bàn thua khá đáng tiếc. Trong nỗ lực cản phá, Minh Gia Bảo lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp SLNA vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới sớm, đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục. CLB Công an TP.HCM nhiều lần đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45, Williams Lee mang về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ Việt kiều này thực hiện thành công cú sút 11 m để quân bình tỷ số 1-1.

Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng, Công an TP.HCM ngược dòng hạ SLNA

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong thế trận giằng co, cái tên được chờ đợi nhất bên phía CLB Công an TP.HCM cuối cùng cũng lên tiếng.

Phút 65, Nguyễn Tiến Linh xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới SLNA, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 sau chuỗi 15 trận liên tiếp không lập công.

Bàn thắng giải tỏa áp lực giúp CLB Công an TP.HCM chơi hưng phấn hơn trong khoảng thời gian còn lại. Trong khi đó, SLNA buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ.

Khi đội khách mải mê tấn công, CLB Công an TP.HCM tung đòn phản công quyết định. Phút 87, Raphael tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ SLNA để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp CLB Công an TP.HCM tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi SLNA tiếp tục đối mặt nhiều áp lực ở giai đoạn cuối mùa giải. Với cá nhân Tiến Linh, bàn thắng vào lưới SLNA có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng trước chặng đường còn lại của mùa giải.