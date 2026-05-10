Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng, Công an TP.HCM ngược dòng hạ SLNA
Video Thể thao

Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng, Công an TP.HCM ngược dòng hạ SLNA

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/05/2026 21:25 GMT+7

Nguyễn Tiến Linh chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi bằng bàn thắng quan trọng, góp công giúp Công an TP.HCM ngược dòng đánh bại SLNA 3-1 tại vòng 22 V-League 2025-2026.

Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, CLB Công an TP.HCM nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, SLNA nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Bất ngờ xảy ra ở phút 11 khi CLB Công an TP.HCM nhận bàn thua khá đáng tiếc. Trong nỗ lực cản phá, Minh Gia Bảo lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp SLNA vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới sớm, đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục. CLB Công an TP.HCM nhiều lần đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45, Williams Lee mang về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ Việt kiều này thực hiện thành công cú sút 11 m để quân bình tỷ số 1-1.

Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng, Công an TP.HCM ngược dòng hạ SLNA

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong thế trận giằng co, cái tên được chờ đợi nhất bên phía CLB Công an TP.HCM cuối cùng cũng lên tiếng.

Phút 65, Nguyễn Tiến Linh xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới SLNA, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 sau chuỗi 15 trận liên tiếp không lập công.

Bàn thắng giải tỏa áp lực giúp CLB Công an TP.HCM chơi hưng phấn hơn trong khoảng thời gian còn lại. Trong khi đó, SLNA buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ.

Khi đội khách mải mê tấn công, CLB Công an TP.HCM tung đòn phản công quyết định. Phút 87, Raphael tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ SLNA để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp CLB Công an TP.HCM tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi SLNA tiếp tục đối mặt nhiều áp lực ở giai đoạn cuối mùa giải. Với cá nhân Tiến Linh, bàn thắng vào lưới SLNA có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng trước chặng đường còn lại của mùa giải.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh: 'Phả hơi nóng' lên gáy CLB Công an Hà Nội

Highlight CLB Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh: 'Phả hơi nóng' lên gáy CLB Công an Hà Nội

Thể Công Viettel đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 nhờ cú đúp của Bùi Tiến Dũng, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt CLB Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026.

Highlight CLB Công an TP.HCM 3-1 SLNA: Ngược dòng ngoạn mục

Highlight HAGL 1-2 PVF-CAND: Đà Nẵng trở lại đáy BXH

Khám phá thêm chủ đề

Tiến Linh ghi bàn CLB Công An TP.HCM CLB SLNA V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận