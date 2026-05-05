HLV Lê Huỳnh Đức chính thức rời ghế nóng đội Công an TP.HCM: Ai lên thay?

Đồng Nguyên Khang
05/05/2026 15:42 GMT+7

Chiều 5.5, HLV Lê Huỳnh Đức chính thức nói lời chia tay CLB Công an TP.HCM.

Sau một cuộc họp có mặt ban lãnh đạo và HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM đã đi đến quyết định nói lời chia tay vị HLV trưởng này. Đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp. Nhiều khả năng HLV Phùng Thanh Phương sẽ nắm tạm quyền.

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay CLB Công an TP.HCM cũng dễ hiểu. Ở mùa giải này, Tiến Linh và các đồng đội không duy trì được phong độ thực sự ổn định. Họ chơi khá ổn trong giai đoạn đầu mùa, nhưng dần "tụt phom", lúc hay, lúc dở. 

Trong 5 vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trải qua 4 thất bại. Hiện tại, CLB Công an TP.HCM đứng thứ 6 với 29 điểm, gần như không còn cơ hội cạnh tranh huy chương V-League.

