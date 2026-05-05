Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Yemen nhận xét bất ngờ về U.17 Việt Nam, coi trận ra quân như ‘chung kết’

Văn Trình
05/05/2026 14:45 GMT+7

Trước thềm cuộc chạm trán ở lượt trận mở màn bảng C giải U.17 châu Á 2026, HLV trưởng U.17 Yemen, ông Haitham Al-Asbahi đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về U.17 Việt Nam.

"U.17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm ở bảng C"

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Yemen (Yemen FA), đội U.17 Yemen đã hoàn tất toàn bộ khâu chuẩn bị tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), bước vào giai đoạn sẵn sàng cao nhất cả về chuyên môn, thể lực lẫn tinh thần. Yemen FA đánh giá, cuộc đối đầu với U.17 Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.5 (giờ Yemen), tức 0 giờ ngày 7.5 theo giờ Việt Nam sẽ mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp của đội bóng trẻ nước này.

Chia sẻ với truyền thông Yemen ngày 5.5, HLV U.17 Yemen, ông Al-Asbahi nhấn mạnh: “U.17 châu Á là giải đấu rất quan trọng với U.17 Yemen. Toàn đội coi mỗi trận đấu tại giải đấu này như một trận chung kết. Trận gặp U.17 Việt Nam ngày ra quân cũng sẽ không ngoại lệ. U.17 Yemen đã nghiên cứu kỹ và dành sự tôn trọng lớn cho U.17 Việt Nam”.

Đáng nói hơn, chiến lược gia này còn dành những lời tích cực cho U.17 Việt Nam. Ông Al-Asbahi thừa nhận: “U.17 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh và đạt kết quả ấn tượng ở vòng loại. Vì thế, họ sẽ là đối thủ đáng gờm ở bảng C”.

HLV Yemen nhận xét bất ngờ về U.17 Việt Nam, coi trận ra quân như ‘chung kết’- Ảnh 1.

HLV Al-Asbahi đánh giá U.17 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm của U.17 Yemen

ẢNH: FACEBOOK YEMEN FA

Không chỉ riêng HLV Al-Asbahi, truyền thông Yemen cũng đánh giá trận đấu với U.17 Việt Nam mang tính bước ngoặt tại vòng bảng. Theo báo Al-Mashhad, đây là “chìa khóa” có thể định hình cục diện bảng đấu, trong bối cảnh bảng C còn có sự góp mặt của hai đối thủ rất mạnh là U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE.

Al-Mashha nhận xét: “Bảng C giải U.17 châu Á được xem là bảng đấu khó lường bậc nhất giải, nơi khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Chính vì vậy, một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo lợi thế cực lớn về tâm lý lẫn điểm số cho U.17 Yemen”.

Báo Al-Mashha cũng nói về mục tiêu của U.17 Yemen tại giải đấu lần này: “Mục tiêu của thầy trò HLV Al-Asbahi chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Đội bóng này hướng tới việc tái lập kỳ tích, giành vé dự World Cup như thế hệ năm 2002”.

Một điểm đáng chú ý khác là U.17 Yemen đang nhận được sự hậu thuẫn lớn từ cộng đồng người Yemen tại Jeddah (Ả Rập Xê Út). Đồng thời, ban huấn luyện U.17 Yemen hiện vẫn đang tích cực kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ, kỳ vọng tạo nên “lợi thế sân nhà” về mặt tinh thần trong trận ra quân với U.17 Việt Nam. Dự kiến, số lượng lớn CĐV Yemen cũng sẽ có mặt trực tiếp, cổ vũ U.17 Yemen trong trận ra quân.

Khi CLB Công an Hà Nội gần như đã nắm chắc chức vô địch V-League trong tay, còn cuộc đua trụ hạng thiếu vắng những ngôi sao sáng nhất thì sự chú ý sẽ đổ về cuộc chiến vào tốp 3 giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình.

