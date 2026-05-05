Sao trẻ Văn Dương phát biểu quá hay, U.17 Việt Nam không được phép mắc sai lầm ở châu Á

U.17 Việt Nam đã sẵn sàng

Đây là buổi tập có ý nghĩa quan trọng khi thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland bước vào giai đoạn hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trước trận đấu.

Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu (20 giờ theo địa phương) cũng như điều kiện thi đấu dưới ánh đèn, ban huấn luyện đã điều chỉnh thời gian tập muộn hơn so với hai buổi trước.

HLV Roland yêu cầu U.17 Việt Nam phải cố gắng hết sức Ảnh: Đoàn Nhật

Trong buổi tập này, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước U.17 Yemen, đồng thời củng cố các mảng miếng tấn công – phòng ngự và tình huống cố định. Nhà cầm quân người Brazil theo sát từng nội dung, trực tiếp hướng dẫn và thị phạm để đảm bảo các cầu thủ nắm vững yêu cầu chiến thuật.



Sao trẻ Văn Dương nói gì?

Đội hình U.17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại VCK U.17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục. Dù vậy, toàn đội vẫn luôn thể hiện tinh thần tập trung cao, sự tự tin và quyết tâm lớn hướng tới cạnh tranh suất vé dự FIFA U.17 World Cup.

Các cầu thủ đã quen với múi giờ tại Ả Rập Xê Út

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải đấu châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực. “Các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng em phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu”, Văn Dương nói.



Về kinh nghiệm cá nhân, tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự VCK U.17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn. “Em cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá”, Văn Dương nhấn mạnh.

Hướng tới trận ra quân gặp U.17 Yemen, Văn Dương cho biết toàn đội đang tập trung hoàn thiện các chi tiết chuyên môn, đặc biệt là phối hợp và dứt điểm. “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng em đánh giá rất cao Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”, chân sút thuộc lò đào tạo PVF khẳng định.



Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6.5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7.5 theo giờ Việt Nam).

Dù thi đấu vào khung giờ muộn, nhưng vẫn sẽ có đông đảo người hâm mộ tại quê nhà dõi theo và tiếp lửa cho thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland qua màn hình nhỏ.

Chia sẻ về điều này, Văn Dương khẳng định: “Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu và quyết tâm giành vé dự U.17 World Cup. Mong người hâm mộ sẽ luôn theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển”.

Theo kế hoạch, sáng 5.5, trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cùng một số thành viên BHL sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước vòng bảng. Cùng thời điểm, HLV trưởng Cristiano Roland và các trợ lý sẽ họp chuyên môn với toàn đội để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị.

Chiều cùng ngày, U.17 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, hướng tới kết quả tốt nhất trước U.17 Yemen.

