Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Chu Đình Nghiêm thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng, giữ chức còn ‘to’ hơn: Nhưng…

Quỳnh Phương
04/05/2026 23:09 GMT+7

Sau thời gian gắn bó và để lại nhiều dấu ấn, HLV Chu Đình Nghiêm chính thức rời vị trí HLV trưởng CLB Hải Phòng.

HLV Chu Đình Nghiêm đã chính thức rời ghế HLV trưởng CLB Hải Phòng sau quãng thời gian dài gắn bó. Trước mắt, nhà cầm quân người Thanh Hóa đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật và mùa sau sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình. Ngồi ghế nóng đội Hải Phòng sẽ là HLV Đặng Văn Thành. Ông Thành sẽ ra mắt trận Ninh Nình gặp Hải Phòng ngày 9.5.

HLV Chu Đình Nghiêm là mẫu chiến lược gia cá tính mạnh

Sau mùa giải V-League 2025-2026, HLV Chu Đình Nghiêm chuyển đến CLB Ninh Bình, thay HLV Hàn Quốc. Nếu thương vụ này hoàn tất, đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm có cơ hội trở lại môi trường cạnh tranh danh hiệu, thay vì tiếp tục cùng CLB Hải Phòng theo đuổi mục tiêu trụ hạng như nhiều mùa gần đây. Thông tin này thực tế đã xuất hiện vài tháng trở lại đây nhưng 2 bên đều chưa xác nhận chính thức.

HLV Chu Đình Nghiêm và dấu ấn tại Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm là một trong những HLV nội giàu thành tích nhất V-League. Trong giai đoạn dẫn dắt CLB Hà Nội từ 2016 đến 2021, ông giành 3 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019), cùng Cúp quốc gia 2019 và nhiều Siêu cúp quốc gia. Ở đấu trường châu Á, ông từng đưa CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Sau khi rời CLB Hà Nội năm 2021, ông Nghiêm đến với CLB Hải Phòng và nhanh chóng tạo dấu ấn đậm nét. Từ đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng, Hải Phòng vươn lên trở thành hiện tượng của V-League, đặc biệt là mùa 2022 khi giành ngôi á quân và cạnh tranh quyết liệt chức vô địch đến vòng cuối.

HLV Chu Đình Nghiêm có thể dẫn dắt CLB Ninh Bình từ mùa tới

Những mùa giải sau đó, dù không còn duy trì cuộc đua vô địch, CLB Hải Phòng vẫn giữ được vị thế ở nhóm trên bảng xếp hạng. Đội bóng đất Cảng thể hiện lối chơi giàu năng lượng, có bản sắc rõ ràng dù lực lượng không ổn định.

Ở mùa giải 2025-2026, CLB Hải Phòng đang đứng ở khu vực giữa bảng và gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, CLB Ninh Bình lại cho thấy tham vọng lớn nhưng thiếu ổn định. Đội bóng này đã thay tới 3 HLV trong mùa giải, nhưng vẫn chưa có phong độ ổn định, đã có lúc họ đứng đầu BXH nhưng rồi tụt dần xuống và vừa để CLB Hà Nội chiếm vị trí tốp 3 sau vòng 21 V-League vừa rồi. 

CLB Ninh Bình (áo đỏ đen) đang có phong độ trồi sụt

Việc chiêu mộ HLV Chu Đình Nghiêm được xem là bước đi nhằm tạo sự ổn định lâu dài. Với kinh nghiệm và khả năng xây dựng lối chơi, ông được kỳ vọng sẽ giúp CLB Ninh Bình phát huy tối đa tiềm năng, hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Nếu cập bến đội bóng cố đô, đây sẽ là cơ hội để HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp, đồng thời mang đến kỳ vọng về sự thay đổi cho CLB Ninh Bình.

