Bảng xếp hạng U.17 Việt Nam mới nhất: Tụt xuống hạng 3 sau trận thua Trung Quốc, Thái Lan tốp 2

U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh

U.17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng khi phải làm khách trước U.17 nữ Trung Quốc - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch vòng chung kết U.17 châu Á 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ của các học trò HLV Okiyama Masahiko phải làm việc vất vả.

Dù thủ môn Cẩm My có nhiều pha xử lý chắc chắn ở đầu trận, liên tục cứu thua trước những cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng sức ép dồn dập của đối phương vẫn khiến U.17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế thể hình với những pha bóng bổng, tạt cánh đánh đầu.

U.17 nữ Trung Quốc mở tỷ số từ tình huống phạt góc ẢNH: AFC

Phút 16, U.17 nữ Trung Quốc có bàn mở tỷ số 1-0. Từ tình huống phạt góc, Ju Zhitong bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cẩm My, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Bàn thua khiến U.17 nữ Việt Nam càng phải lùi sâu đội hình để phòng ngự.

Dù rất nỗ lực tổ chức lại thế trận, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn không thể kiểm soát bóng. Phút 32, U.17 nữ Trung Quốc nhân đôi cách biệt lên 2-0, vẫn là Ju Zhitong với pha dứt điểm cận thành sau một tình huống gây sức ép liên tục.

Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng U.17 nữ Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung phòng ngự và chưa thể tạo ra cơ hội đáng kể nào về phía khung thành đối phương. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2 bàn cho U.17 nữ Trung Quốc.

Bàn nhân đôi cách biệt đến từ một pha phối hợp hoàn hảo ẢNH: AFC

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi U.17 nữ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát hoàn toàn. Phút 49, đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-0. Cheng Wandi đánh đầu chính xác sau quả phạt góc, tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong các pha bóng bổng.

Trong phần còn lại của trận đấu, U.17 nữ Việt Nam gần như chỉ tập trung phòng ngự, co cụm chống đỡ trước các đợt tấn công liên tiếp từ đối thủ. Thủ môn Cẩm My tiếp tục có những pha cứu thua đáng chú ý, giúp đội nhà tránh thêm những bàn thua.

Dù HLV Okiyama Masahiko có những sự điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện thế trận, nhưng U.17 nữ Việt Nam vẫn không thể tạo ra cú dứt điểm đáng kể nào. Trước sức ép lớn từ đối thủ và sự cổ vũ của khán giả nhà, U.17 nữ Trung Quốc duy trì thế trận áp đảo cho đến khi trận đấu kết thúc.

U.17 nữ Trung Quốc tiếp tục ghi bàn từ một tình huống phạt góc ẢNH: AFC

Chung cuộc, U.17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đội chủ nhà tỏ ra vượt trội về mọi mặt.

U.17 nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng trận cuối vòng bảng

Sau kết quả này, bảng A có sự thay đổi đáng chú ý. U.17 nữ Trung Quốc với 2 chiến thắng (6-0 trước U.17 nữ Myanmar và 3-0 trước U.17 nữ Việt Nam) dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +9.

U.17 nữ Thái Lan vươn lên vị trí thứ 2 với 4 điểm, hiệu số +1 sau chiến thắng 1-0 trước U.17 nữ Myanmar ngày 4.5. Trong khi đó, U.17 nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm, hiệu số -3. Xếp cuối bảng là U.17 nữ Myanmar chưa có điểm nào, hiệu số -7.

Ở lượt trận cuối, U.17 nữ Thái Lan sẽ gặp U.17 nữ Trung Quốc, còn U.17 nữ Việt Nam chạm trán U.17 nữ Myanmar lúc 18 giờ 30 phút ngày 7.5. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U.17 nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đây được xem là trận đấu then chốt với thầy trò HLV Okiyama Masahiko trong mục tiêu khép lại vòng bảng với kết quả tích cực, đồng thời lấy lại tinh thần sau thất bại trước đội chủ nhà.