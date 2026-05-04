Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên, tự tin chinh phục mục tiêu lịch sử AFF Cup 2026

Đình Bắc ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN trước CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên

Ở vòng 21 V-League 2025 - 2026 vừa khép lại vào ngày 3.5, Thể Công Viettel với chỉ 10 người đã xuất sắc cầm hòa Ninh Bình FC, trong trận đấu tài năng trẻ được HLV Kim Sang-sik ấn định cho đội tuyển Việt Nam Khuất Văn Khang đã ghi bàn cho đội bóng áo lính.

Đây là bàn thắng thứ 4 của Khuất Văn Khang, kèm theo đó là 1 đường kiến tạo thành bàn, trong mùa bóng anh đã khẳng định chắc chắn vị trí xuất phát bên biên trái của Thể Công Viettel.

Bùi Tiến Dũng, người hùng Thường Châu và 2 lần vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau chấn thương bằng cách chỉ huy hàng thủ chống trả các đường tấn công khiến Ninh Bình FC chỉ tìm trúng mục tiêu 3/11 cú sút.

Đó là cuộc chạm trán không cân sức, nhưng Văn Khang đã cùng đàn anh Tiến Dũng, Văn Việt chơi ấn tượng và chắc chắn dù chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1.

HLV Kim Sang-sik dự khán trận đấu của CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Sự thất vọng có thể cảm nhận rõ ở phía đội khách Ninh Bình FC vì dù chơi hơn người nhưng họ đã không thể có được 3 điểm để bắt kịp đối thủ trong cuộc đua giành ngôi á quân.

Nhưng thẳng thắn mà nói, những trụ cột đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Lâm… vẫn chơi tốt ở giai đoạn qua. Hoàng Đức đang có mùa giải bùng nổ với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo trong khi tân binh Gia Hưng cũng có 4 pha lập công.

Cầu thủ vừa nhập tịch Việt Nam và đủ điều kiện ra sân ở AFF Cup 2026, Geovane Magno đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Ninh Bình FC với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Trong khi ở khu trung tuyến, tiền vệ trụ Đức Chiến luôn thể hiện sự ổn định bền bỉ rất cao, dẫn đầu thời lượng thi đấu của Ninh Bình FC với tổng cộng 1908 phút thi đấu từ đầu giải.

CLB Hà Nội hồi sinh nhờ phong độ cao của Hoàng Hên cùng Hai Long, Duy Mạnh ảnh: Minh Tú

Đặc biệt, phong độ của những tuyển thủ Việt Nam trong màu áo CLB đầu bảng CAHN càng thêm ấn tượng. Trong đó, Đình Bắc được HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá ấn tượng nhất với 8 bàn thắng trong 5 trận gần nhất.

Âm thầm nhưng đóng vai trò then chốt trong lối chơi là đội trưởng Quang Hải, bên cạnh Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu… đều hứa hẹn sẽ đem đến cách chơi tự tin kiểm soát bóng khi cần.

Ở CLB Hà Nội, HLV Harry Kewell cũng đang dần tạo ra dấu ấn khi mở khóa và giải phóng cho hàng công, giúp đại diện thủ đô sở hữu số bàn thắng cao thứ 3 ở V-League 2025 - 2026 đến thời điểm này.

Trong đó, Hendrio đang thực sự là một quân bài tẩy lợi hại, đóng vai trò như linh hồn trong các đường lên bóng của CLB Hà Nội, bên cạnh sự biến hóa của Hai Long và sự ổn định của Tuấn Hải, Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh…

Geovane sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tấn công biến hóa hơn ảnh: Đông Huyền

Những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng vẫn đem đến các tín hiệu tích cực, như cách Tấn Tài, Vĩ Hào, Việt Cường đang giúp Becamex TP.HCM hồi sinh và tiến sát mục tiêu trụ hạng sớm.

Nếu có gì đó chưa hài lòng thì có lẽ sẽ là chân sút chủ lực Xuân Son vẫn chưa ổn định và cả một chút kém may mắn trong màu áo CLB Nam Định, tương tự là Tiến Linh ở CLB CA TP.HCM, Ngọc Tân ở CLB Thanh Hóa…

Nhưng V-League 2025 - 2026 vẫn còn đến 5 vòng đấu, tất cả vẫn đủ để từng cá nhân cố gắng tìm được phong độ cao nhất để lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026.