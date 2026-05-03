Cao Văn Bình bị thẻ đỏ, HAGL thắng kịch tính SLNA: Mở toang cánh cửa trụ hạng

HAGL có chiến thắng nghẹt thở nhưng đầy quan trọng trước SLNA

Chiến thắng quý như vàng của HAGL

Tối 3.5, HAGL đã hành quân đến sân Vinh của SLNA ở vòng 21 với nhiệm vụ bắt buộc là phải có điểm để cải thiện điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng sau khi bị tụt xuống hạng 3 từ dưới lên.

Trận đấu trên sân Vinh đã diễn ra khá hấp dẫn trong cơn mưa nặng hạt, chứng kiến SLNA đã là đội chơi trội hơn, nắm gần 70% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra số cú sút gần gấp 3 đối thủ.

Việc phải đến cuối hiệp 1, HAGL mới có được cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Cao Văn Bình cũng phần nào cho thấy sự vượt trội về thế trận của SLNA trước đội khách đến từ miền Nam.

3 điểm trên sân Vinh giúp HAGL tiến gần mục tiêu trụ hạng

Nhưng đó cũng là lời cảnh báo đầy sức nặng, khi Thanh Sơn vung chân rất nhanh đã đưa bóng dội xà ngang ra ngoài. Bước sang hiệp 2, HAGL vẫn chơi biết mình biết người, tuy nhiên họ đã làm được sự khác biệt khi có bàn thắng.

Pha lập công ở phút 58 của Junior Batista đã đến như là kết quả của nỗ lực cả tập thể HAGL, giúp đội bóng phố núi càng tự tin hơn trong trận đấu diễn ra dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt trên sân Vinh.

Cơ hội chiến thắng càng rõ ràng hơn cho HAGL sau khi tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Tâm vào sân thay người đã băng lên rất nhanh, buộc Cao Văn Bình phải phạm lỗi và sau đó rời sân với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+2.

SLNA đã thua dù tạo ra thế trận và cơ hội rất tốt

Trong những phút cuối trận, SLNA dù chỉ còn 10 người vẫn vùng lên gây sức ép rất lớn và tạo ra những cơ hội rất nguy hiểm, tiếc rằng những cú dứt điểm của đội chủ sân Vinh đã bị Trung Kiên và hàng thủ HAGL cản phá.

Bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0 quý như vàng, HAGL đã tạm vươn lên xếp hạng 10 với 22 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn lần lượt 8 và 9 điểm với 2 đội xếp dưới cùng bảng xếp hạng là PVF-CAND và CLB Đà Nẵng.

Trong khi đó SLNA có thể buồn về trận thua trên sân nhà trong ngày có số đường chuyền và dứt điểm gấp nhiều lần đối thủ. Nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn không phải quá lo lắng khi số điểm 24 là đủ để họ tự tin hướng đến mục tiêu sớm trụ hạng ở V-League 2025 - 2026.

