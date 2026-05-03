Thêm CLB V-League bất ngờ thay 'tướng' cuối dòng: Công Mạnh đi, Thành Công lại về?

Theo tìm hiểu, CLB Hà Tĩnh đạt thỏa thuận kết thúc sớm hợp đồng với HLV Nguyễn Công Mạnh. Nhà cầm quân trẻ tuổi giúp đội bóng núi Hồng gần như chắc chắn trụ hạng thành công. Lúc này, CLB Hà Tĩnh đang có 24 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 11 điểm.

HLV Nguyễn Công Mạnh có lần thứ 2 chia tay chiếc ghế nóng ở V-League. Mùa trước, ông từng từ chức tại CLB Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB Hà Tĩnh có tham vọng lớn hơn. Vì thế, nhiều khả năng một HLV ngoại sẽ được bổ nhiệm thay HLV Nguyễn Công Mạnh. Cũng không loại trừ khả năng đội bóng này "tái hợp" với người cũ Nguyễn Thành Công, HLV mới chia tay PVF-CAND cách đây không lâu.

Ở mùa giải này, V-League có sự biến động rất lớn trên băng ghế huấn luyện khi hàng loạt HLV phải rời ghế. Cụ thể là các HLV Teguramori Makoto (rời CLB Hà Nội), Phan Như Thuật (rời SLNA), Thạch Bảo Khanh (rời PVF-CAND), Nguyễn Anh Đức (rời Becamex TP.HCM), Vũ Hồng Việt, Mauro Jeronimo (rời CLB Nam Định), Choi Won-kwon (rời CLB Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (rời CLB Ninh Bình) và mới nhất là trường hợp của HLV Nguyễn Công Mạnh.



