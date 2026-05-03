Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL sẽ trụ hạng nếu thắng được SLNA, đại chiến ở Hàng Đẫy

Động lực của HAGL

Sau chiến thắng 2-1 trước CLB Nam Định ở vòng 18 V-League, HAGL được tiếp thêm động lực thi đấu. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi thi đấu tương đối ổn ở 2 vòng tiếp theo, nhưng do đối thủ mạnh hơn, đội bóng phố núi không có thêm lần nào giành trọn 3 điểm. Họ lượt thua Thể Công Viettel 0-1 và hòa CLB Hải Phòng 0-0.

Ở vòng 21, khi đối thủ là SLNA, đội bóng có sức mạnh khá tương đồng với HAGL, cơ hội chiến thắng là cao hơn đối với Trần Trung Kiên và các đồng đội. Phong độ của đại diện Bắc Trung bộ cũng giống HAGL khi thắng 1, hòa 1 và thua 1 trong 3 trận gần nhất.

Vì thế, trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 3.5 trên sân Vinh được kỳ vọng hấp dẫn, nhất là khi cầu thủ 2 bên còn trẻ, luôn thi đấu cực kỳ nhiệt huyết và quyết tâm. Đặc biệt, màn so tài của 2 thủ môn U.23 Việt Nam là Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình cũng đáng chú ý.

Trung Kiên và Quang Kiệt (trái) liệu có giúp HAGL đứng vững?

"Siêu kinh điển" ở Hàng Đẫy

Chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước đội Hải Phòng khiến cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ. Khoảng cách mà thầy trò HLV Alexandre Polking đã tạo ra với đội nhì bảng Thể Công Viettel giờ đã là 12 điểm, quá an toàn. Vì thế, cuộc đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Ninh Bình diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 3.5 trên sân Hàng Đẫy chỉ còn quyết định đến cuộc đua tốp 3.

Hiện tại, 3 ứng viên bám đuổi nhau rất sít sao: Thể Công Viettel (thứ 2, 42 điểm) - CLB Hà Nội (thứ 3, 39 điểm) - CLB Ninh Bình (thứ 4, 37 điểm). Hoàng Đức và các đồng đội cần phải giành chiến thắng để đòi lại vị trí thứ 3 từ CLB Hà Nội, qua đó tiếp tục bám đuổi Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, đó không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đoàn quân của HLV Velizar Popov luôn chơi tốt trong các cuộc đối đầu trực tiếp với những đội trong tốp 4 hiện tại và duy trì thành tích bất bại. Thể Công Viettel vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công cực kỳ lì lợm, chờ đợi đối phương mắc sai lầm để trừng phạt, còn CLB Ninh Bình buộc phải dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn







