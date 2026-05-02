U.17 Việt Nam và hành động đặc biệt trong ngày đầu ở Ả Rập Xê Út, sắp đá lúc 0 giờ





Chủ động thích nghi, tối ưu thể trạng

Chiều 1.5, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), đội tuyển U.17 Việt Nam đã có buổi vận động nhẹ và thư giãn tại khu vực bể bơi khách sạn. Không khí toàn đội rất thoải mái, các cầu thủ tỏ ra hào hứng và tràn đầy năng lượng sau hành trình di chuyển dài, sẵn sàng cho chặng đường phía trước tại VCK U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam tập nhẹ ở bể bơi khách sạn, làm quen với khí hậu Ả Rập Xê Út

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Brandi Regato Neto, các cầu thủ thực hiện các bài giãn cơ, thả lỏng nhằm nạp thêm năng lượng, giảm tải áp lực sau hành trình di chuyển, đồng thời giúp cơ thể nhanh chóng thích nghi với múi giờ và điều kiện thời tiết tại Jeddah. Sau đó, toàn đội được thư giãn ở bể bơi của khách sạn.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam khởi động nhẹ cạnh bể bơi khách sạn ẢNH: VFF

Đội vận động nhẹ nhàng ở ngày đầu tiên ẢNH: VFF

Các thủ môn của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Thời tiết ở Ả Rập Xê Út thời gian này đang khá nóng ẢNH: VFF

Việc chủ động sang Ả Rập Xê Út sớm hơn 2 ngày so với lịch trình chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Kế hoạch này nhằm giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, làm quen với khí hậu và điều kiện sân bãi, từ đó tạo nền tảng thể lực và tâm lý tốt nhất trước khi giải đấu khởi tranh. Toàn bộ chi phí phát sinh từ việc đến sớm cũng được VFF đảm bảo.

Dù chưa nằm trong lịch hoạt động chính thức của giải, BTC nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp đội tuyển U.17 Việt Nam chu đáo. Đội được bố trí lưu trú tại khách sạn Movenpick Jeddah, cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển. Đây là nơi đóng quân của đội tuyển trong suốt thời gian tham dự giải.

Đội sẽ làm quen dần với thời tiết ở Ả Rập Xê Út trước khi ra sân vận động tập ẢNH: VFF

Sau đó các cầu thủ thư giãn trong bể bơi ẢNH: VFF

HLV Roland (ngồi giữa) theo dõi các học trò ẢNH: VFF

Sau khi nhận phòng, các cầu thủ nhanh chóng ổn định sinh hoạt, dùng bữa với chế độ dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nghỉ ngơi. Việc kết hợp giữa tập gym, vận động dưới nước và các bài hồi phục giúp cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái thể lực sau hành trình dài.

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách đầu tiên

HLV Cristiano Roland đặc biệt chú trọng đến việc giúp các cầu thủ thích nghi nhanh với môi trường mới. Ban huấn luyện ưu tiên các phương án phục hồi, duy trì thể trạng và tạo sự thoải mái về tâm lý trước khi bước vào các buổi tập chiến thuật chuyên sâu.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào các hoạt động của giải từ ngày 3.5. Trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U.17 Yemen vào 0 giờ ngày 7.5, mở đầu hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026.

Đội sẽ có trận ra quân gặp U.17 Yemen vào ngày 7.5 ẢNH: VFF

Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực. Với tinh thần tích cực và sự chuẩn bị bài bản, đội tuyển U.17 Việt Nam đang hướng đến một kỳ giải với nhiều kỳ vọng, nơi các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.