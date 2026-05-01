Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng VCK U.17 nữ châu Á mới nhất: Việt Nam xếp trên Thái, Trung Quốc tốp 1

Thu Bồn
01/05/2026 20:29 GMT+7

Sau lượt trận đầu tiên của bảng A VCK U.17 nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam xếp hạng nhì. Chủ nhà Trung Quốc giành ngôi đầu bảng với chiến thắng đậm ngày ra quân.

Việt Nam bất phân thắng bại Thái Lan

Trong ngày thi đấu mở màn của bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam đã chơi đầy quả cảm, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hai lần bị Thái Lan dẫn trước, nhưng vẫn nỗ lực bám đuổi.

Phan Thị Thu Thương là người đã quân bình tỷ số 1-1 ở hiệp 1. Và đến phút bù giờ hiệp 2, Nguyễn Thị Thanh Lam lập công đầy cảm xúc một lần nữa san bằng cách biệt 2-2, qua đó giật lại 1 điểm quý giá cho đội tuyển nữ U.17 Việt Nam.

1 điểm quý giá ở trận ra quân giúp đội nữ U.17 Việt Nam (phải) đứng nhì bảng A sau lượt trận đầu tiên

Trận đấu còn lại của bảng A diễn ra tối cùng ngày là màn so tài giữa đội nữ U.17 Trung Quốc và đội nữ U.17 Myanmar. Chủ nhà không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm ở trận đấu quân với tỷ số 6-0.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ U.17 Trung Quốc vươn lên đứng đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +6. Theo cập nhật từ trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển nữ U.17 Việt Nam xếp nhì bảng với 1 điểm và hiệu số 0.

Đội nữ U.17 Thái Lan đứng hạng ba với 1 điểm và hiệu số 0. Đội nữ U.17 Myanmar đứng cuối bảng A khi chưa có điểm nào.

Lượt trận thứ hai bảng A diễn ra ngày 4.5: Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc, trong khi Thái Lan chạm trán Myanmar.

VCK U.17 nữ châu Á 2026 đồng thời là vòng loại U.17 World Cup nữ 2026

VCK U.17 nữ châu Á 2026 có 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng tứ kết.

Đây đồng thời là vòng loại của VCK U.17 World Cup nữ 2026. Bốn đội góp mặt ở bán kết giải đấu châu lục sẽ giành vé dự U.17 World Cup nữ 2026 diễn ra tại Morocco vào tháng 11 năm nay.

