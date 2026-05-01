Báo Thái Lan đau đớn vì đội nhà bị U.17 nữ Việt Nam chia điểm, HLV Wiwasukhu chỉ thẳng điểm yếu

Theo mô tả của Siamsport, U.17 nữ Thái Lan đã có khởi đầu ấn tượng khi dẫn trước hai lần trước khi để thủng lưới bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan nhấn mạnh đội bóng trẻ xứ chùa vàng chơi lấn lướt, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể bảo toàn lợi thế.

Siamsport nhận xét: “Trận đấu rất kịch tính, nhưng thật tiếc khi U.17 nữ Thái Lan phải mất điểm đau đớn ở những phút cuối”.

Ballthai cũng đưa ra góc nhìn tương tự khi cho rằng U.17 nữ Thái Lan “chơi tốt hơn và liên tục tấn công”, song lại thiếu sự sắc bén trong các tình huống quyết định. Ballthai bình luận: “Những cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt trong hiệp 2, khiến chúng ta không thể gia tăng cách biệt và phải trả giá ở cuối trận. U.17 nữ Việt Nam giành lại 1 điểm khiến chúng ta phải tiếc nuối”.

U.17 nữ Việt Nam thi đấu bản lĩnh, giành lại 1 điểm trước U.17 nữ Thái Lan ẢNH: FAT

Diễn biến trên sân cho thấy nhận định của báo chí Thái Lan là có cơ sở. U.17 nữ Thái Lan nhập cuộc chủ động, tạo sức ép liên tục và vươn lên dẫn 1-0 ở phút 27 nhờ Mirika Sheila Murdoch. Sau khi U.17 Việt Nam gỡ hòa từ pha đá phạt của Phan Thị Thu Phương, Thái Lan nhanh chóng tái lập thế dẫn trước 2-1 chỉ 2 phút sau.

Ballthai nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt khiến chúng ta mất điểm nằm ở bản lĩnh thi đấu. Trong khi U.17 Thái Lan không tận dụng được các cơ hội để “kết liễu” trận đấu, thì U.17 nữ Việt Nam lại cho thấy sự lì lợm và hiệu quả. Đại diện Việt Nam tận dụng tốt các tình huống cố định và duy trì áp lực đến những phút cuối, trước khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+2 sau cú đá của Thanh Lam”.

Trong khi đó, Thairath nhận xét: “U.17 nữ Thái Lan chơi tốt hơn nhưng không thể kết thúc trận đấu, qua đó để vuột mất 3 điểm ngay ở trận mở màn. Đây là bài học lớn của các cầu thủ trẻ Thái Lan khi bước ra sân chơi châu lục. Chúng ta cần chắt chiu từng cơ hội để giành lấy điểm số ở những trận cầu quan trọng như vậy”.

HLV U.17 nữ Thái Lan nói gì?

Sau trận đấu, HLV trưởng Thidarat Wiwasukhu thẳng thắn chỉ ra vấn đề của đội U.17 nữ Thái Lan. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta cần hướng tới trận đấu tiếp theo để các cầu thủ tập trung hơn. Đội phải học hỏi từ những sai lầm này và cải thiện. Nhìn chung, đây là trận đấu khó khăn và chúng ta cần vượt qua, đặc biệt là cải thiện khả năng duy trì sự tập trung”.

U.17 nữ Thái Lan (áo xanh) đặt mục tiêu thắng 2 trận còn lại ẢNH: FAT

HLV Thidarat Wiwasukhu cũng nói về mục tiêu ở 2 trận đấu còn lại của U.17 nữ Thái Lan tại giải lần này: “Chúng tôi sẽ đánh giá Myanmar và Trung Quốc để điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp. Mục tiêu của đội là hướng tới World Cup U.17, vì vậy cần cải thiện qua từng trận. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ”.