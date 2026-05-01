Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tài Lộc đã nhập tịch, vẫn đấu đội bóng cũ Thể Công Viettel với tư cách ngoại binh: Tại sao?

Quỳnh Phương
01/05/2026 08:36 GMT+7

Dù đã nhập quốc tịch Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) vẫn ra sân với tư cách ngoại binh ở vòng 21 V-League 2025-2026. Điều này được quy định ở điều lệ giải V-League.

Vẫn là ngoại binh ở trận cầu tâm điểm V-League

Vòng 21 V-League 2025-2026 sẽ chứng kiên staam điểm tại sân Hàng Đẫy, nơi CLB Thể Công Viettel (42 điểm) tiếp đón CLB Ninh Bình (37 điểm) lúc 19 giờ 15 phút ngày 3.5. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tốp đầu. Đáng chú ý, CLB Thể Công Viettel cũng chính là đội bóng cũ của Tài Lộc.

Nguyễn Tài Lộc (giữa) cùng các đồng đội ở CLB Ninh Bình

Trong đội hình Ninh Bình, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc - tên mới của Geovane Magno sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam - vẫn được đăng ký thi đấu với tư cách ngoại binh. Nguyên nhân là do việc thay đổi tư cách thi đấu chỉ có hiệu lực từ mùa giải kế tiếp, theo quy định của giải đấu.

Vì vậy, dù đã là công dân Việt Nam, Tài Lộc vẫn được tính trong suất ngoại binh của CLB Ninh Bình ở phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League

Nhập tịch hoàn tất, Nguyễn Tài Lộc có cơ hội mới

Trước đó, Geovane Magno đã chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên Nguyễn Tài Lộc. Hồ sơ nhập tịch của cầu thủ sinh năm 1994 được hoàn tất sau đề xuất từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, dựa trên kiến nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết việc nhập tịch nhằm tận dụng nguồn lực cầu thủ chất lượng, có mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Geovane nhập tịch Việt Nam, sẽ sát cánh cùng Xuân Son - Hoàng Hên ở đội tuyển?

Geovane Nguyễn Tài Lộc từng thi đấu cho nhiều CLB tại V-League như CLB Sài Gòn, CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Tĩnh, CLB Thể Công Viettel trước khi gia nhập Ninh Bình. Với chiều cao 1,88 m, tiền đạo này nổi bật nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, tư duy chiến thuật linh hoạt và lối chơi đa năng.

Ở mùa giải hiện tại, Tài Lộc ghi 7 bàn sau 17 trận cho Ninh Bình, là chân sút chủ lực của đội. Sau 6 mùa thi đấu tại V-League, anh đã có 130 trận và ghi 42 bàn.

Dù đã nhập tịch, để có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, cầu thủ này vẫn cần hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn theo quy định của FIFA. VFF đang tiến hành các bước cần thiết để xin phép, tạo điều kiện để Tài Lộc có thể khoác áo đội tuyển trong tương lai.

Nguyễn Tài Lộc đã sinh sống ở Việt Nam nhiều năm

Sau những cái tên như Xuân Son hay Hoàng Hên, sự xuất hiện của Tài Lộc mang lại thêm kỳ vọng cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Xét về chuyên môn, tiền đạo này được đánh giá phù hợp khi kết hợp cùng các tiền vệ sáng tạo như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên. Khả năng làm tường, di chuyển không bóng và chớp cơ hội của Tài Lộc có thể giúp lối chơi tấn công của đội tuyển trở nên đa dạng hơn nếu anh được trao cơ hội.

Giai đoạn cuối năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia nhiều giải đấu quan trọng đó là bảo vệ ngôi vương AFF Cup vào tháng 7 và sau đó là giải đấu FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra vào tháng 9 và tháng 10. Nếu được triệu tập và đủ điều kiện thi đấu, Tài Lộc Geovane chắc chắn sẽ là sự bổ sung đáng chú ý trên hàng công của HLV Kim Sang-sik.

U.17 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út, quyết săn vé World Cup: Đấu đối thủ nào?

Tối 30.4, đội tuyển U.17 Việt Nam đã lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.17 châu Á 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất dự FIFA U.17 World Cup.

