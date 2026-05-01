Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út, quyết săn vé World Cup: Đấu đối thủ nào?

01/05/2026 05:11 GMT+7

Tối 30.4, đội tuyển U.17 Việt Nam đã lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.17 châu Á 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất dự FIFA U.17 World Cup.

HLV Roland an ủi 4 cầu thủ bị loại, Mạnh Quân tái xuất

Theo kế hoạch, chuyến bay của đội U.17 Việt Nam khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2 giờ ngày 1.5, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. 

Dự kiến, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10 giờ theo giờ địa phương (14 giờ theo giờ Việt Nam) cùng ngày.

Trước giờ lên đường, U.17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 30.4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Đây cũng là thời điểm ban huấn luyện tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự giải, theo quy định của điều lệ. 

So với giải U.17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại VCK U.17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự.

Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai.

Đội có sự trở lại của Trần Mạnh Quân, tiền đạo ghi 29 bàn sau 29 trận trong năm 2025. Trước đó, do chấn thương, anh vắng mặt trong đội hình U.17 Việt Nam giành chức vô địch giải U.17 Đông Nam Á.

Quyết tâm cao độ

VCK U.17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5.5 đến 23.5, quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U.17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U.17 châu Á 2026 còn lại 15 đội. 

AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Úc và Ấn Độ.

Theo thể thức, 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U.17.

Tại vòng bảng, U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.17 Yemen vào ngày 7.5, đối đầu U.17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U.17 UAE vào ngày 14.5. 

Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

